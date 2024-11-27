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Скандал на борту самолета: 73-летний мужчина приставал к четырем женщинам

73-летний индийец обвиняется в сексуальном домогательстве к 4 женщинам на рейсе Singapore Airlines

сегодня, 13:55
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Slava Kot

73-летний гражданин Индии Баласубраманиан Рамеш предстанет перед судом Сингапура после того, как его обвинили в сексуальном домогательстве к четырем женщинам во время 14-часового рейса Singapore Airlines из США в Сингапур. Инцидент произошел 18 ноября, и ему грозит до 21 года заключения.

Скандал на борту самолета: 73-летний мужчина приставал к четырем женщинам

Гражданин Индии добивался четырех женщин в самолете. Фото из открытых источников

По данным следствия, Рамеш совершил семь актов притязания в период с 3:15 до 17:30 во время полета самолета. Первый инцидент произошел сразу после взлета самолета, когда Рамеш начал приставать к первой жертве. Через пять минут он нацелился на вторую женщину. С 3.30 до 6.00 он якобы еще трижды приставал к второй жертвы. Как сообщается, в 9.30 утра Рамеш начал приставать к третьей женщине, а последний инцидент с четвертой жертвой произошел в 17.30 перед приземлением самолета.

Детали о пострадавших, включая, были ли они пассажирами или членами экипажа, не разглашаются из-за судебного запрета на раскрытие их данных.

Сингапурское законодательство предусматривает жесткие наказания за сексуальные преступления. Каждое обвинение в развращении может привести к трехлетнему тюремному заключению или штрафу. Кроме того, в стране возможно наказание через избиение палками. Однако из-за возраста обвиняемого, старше 50 лет, этот вариант не будут применять.

На первом судебном заседании 25 ноября Рамеш признал себя виновным. Таким образом, ему грозит 21 год заключения. 13 декабря на окончательном заседании суд вынесет приговор 73-летнему гражданину Индии за сексуальное домогательство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная травел-блогерша стала жертвой группового изнасилования в Индии.

Также "Комментарии" писали о неожиданном киносеансе на борту самолета, из-за которого авиакомпания вынуждена была извиняться.



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Источник: https://www.indiatoday.in/world/indians-abroad/story/indian-national-charged-with-molesting-four-women-singapore-airlines-us-2639906-2024-11-25
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