Синоптики назвали идеальную температуру воды для купания

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Перед стартом пляжного сезона специалисты напомнили о температурных
режимах. Узнайте, до скольки градусов имеет прогреться водоем, чтобы купаться
было комфортно.
Погода (фото из открытых источников)
В Украине уже совсем скоро начнется купальный сезон. Когда
лучше ехать на отдых и при какой температуре воды лучше купаться — рассказал
Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.
от +9 до +13 — ледяная вода, это вариант только для очень
закаленных людей.
от +14 до +17 — в общем, подходит для закаленных людей. Вода
еще прохладная и длинные заплывы при такой температуре вряд ли удастся
устроить.
от +18 до +22 — температура в этой градации есть уже более
комфортной для купания, такая вода "бодрит" и в целом подходит для
достаточно длительных заплывов.
от +22 до +24 — оптимальная и комфортная температура воды,
даже если вы мерзнете.
от +25 до +27 — такие температуры являются идеальными для
моря, по ощущениям вода кажется очень теплой. Но если говорить о пресные
водоемы, то при таких температурах в них начинают активно размножаться
болезнетворные микроорганизмы, поэтому купание является нежелательным.
Напомним, согласно данным Укргидрометцентра в некоторых областях Украины пройдут дожди. Также синоптики прогнозируют незначительное похолодание. В частности, специалисты ожидают ливни в западной части страны. Температура при этом снизится до 18-20 градусов со знаком "плюс". Южные регионы также завтра настигнет дождливая погода, однако днем температура воздуха будет колебаться в пределах 23-26 градусов выше нуля. На севере Украины должно быть сухо, но облачно. Столбик термометра днем покажет 22-25 градусов, а к вечеру температура опустится к 10-12 градусам со знаком "плюс".
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