Синоптики назвали идеальную температуру воды для купания

Перед стартом пляжного сезона специалисты напомнили о температурных режимах. Узнайте, до скольки градусов имеет прогреться водоем, чтобы купаться было комфортно.

Погода (фото из открытых источников)

В Украине уже совсем скоро начнется купальный сезон. Когда лучше ехать на отдых и при какой температуре воды лучше купаться — рассказал Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

от +9 до +13 — ледяная вода, это вариант только для очень закаленных людей.

от +14 до +17 — в общем, подходит для закаленных людей. Вода еще прохладная и длинные заплывы при такой температуре вряд ли удастся устроить.

от +18 до +22 — температура в этой градации есть уже более комфортной для купания, такая вода "бодрит" и в целом подходит для достаточно длительных заплывов.

от +22 до +24 — оптимальная и комфортная температура воды, даже если вы мерзнете.

от +25 до +27 — такие температуры являются идеальными для моря, по ощущениям вода кажется очень теплой. Но если говорить о пресные водоемы, то при таких температурах в них начинают активно размножаться болезнетворные микроорганизмы, поэтому купание является нежелательным.

Напомним, согласно данным Укргидрометцентра в некоторых областях Украины пройдут дожди. Также синоптики прогнозируют незначительное похолодание. В частности, специалисты ожидают ливни в западной части страны. Температура при этом снизится до 18-20 градусов со знаком "плюс". Южные регионы также завтра настигнет дождливая погода, однако днем температура воздуха будет колебаться в пределах 23-26 градусов выше нуля. На севере Украины должно быть сухо, но облачно. Столбик термометра днем покажет 22-25 градусов, а к вечеру температура опустится к 10-12 градусам со знаком "плюс".

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