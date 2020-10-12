Символизирует богатство и успех: в Запорожье восстановили живописный водопад

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Любовь Блажко
Водопад в Запорожье, который был засохший на протяжении 10 лет, вновь возродился. Вода начала поступать к нему с реки Конки, передает издание segodnya.
В Запорожье восстановили живописный водопад. Фото: pixabay
Новое живописное место является не только красивым, но еще и особенным. Этот водопад – это символ успеха и материального благосостояния, а тот факт, что он снова возродился – очень хорошая примета. Во всяком случае, так говорится в мистических учениях о гармонии человека и вселенной.
Водопад расположен на пределе Донецкого кряжа, где древние скалы превращаются в равнину, а поток воды срывается со скалы высотой почти десять метров.
Краевед Алексей Черкун рассказывает, что в этом удивительном месте можно даже отыскать растения, которые занесены в Красную книгу. А также можно собственными глазами увидеть извержения камней и маленькие пещеры. Эксперт добавляет, что сюда раньше любили приезжать молодожены и просто влюбленные, пока он еще существовал.
И если начало лета 2021 года окажется достаточно дождливым, то воды в реке хватит, чтобы полноценно его подпитывать, уверен специалист. Тогда водопад в Запорожье станет новым местом для любопытных туристов.
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