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5 причин купить мотоцикл зимой

Зима - выгодная пора для покупки железного коня

сегодня, 20:20
Автор:

Кириєнко Анна

В старой байкерской пословице говорится "Готовь сани летом, а мотоцикл зимой". Почему это выражение истинно и почему о покупке нового железного коня стоит задуматься сейчас, рассказываем ниже.

5 причин купить мотоцикл зимой

Когда лучше покупать мотоцикл. Фото: avtovelomoto.by

1. Цена

Обычно зимой цена даже на самые дорогие модели снижается, поэтому вы можете выгодно приобрести желанный мотоцикл. К тому же зимой более стабильный курс доллара, от которого также сильно зависит цена на байк.

2. Все модели в наличии

Летом, когда становится тепло и большинство людей решает купить мотоцикл для поездок и путешествий, можно не встретить ту модель, которую хотите именно вы. И пока все уже будут ездить на мотофестивали, вы будете проводить дни в ожидании пока в продаже не появится ваш железный конь.

3. Рассрочки и акции

Обычно зимой у продавцов мотоциклов очень мало заказов, поскольку вряд ли кто-то думает о "покатушках" в минусовую температуру. Чтобы удержать бизнес на плаву компании делают скидки и доступную рассрочку чтобы их товар приобрели.

4. Много времени для выбора

Бывает трудно определиться, какую модель, цвет, комплектацию вы хотите приобрести. Но если вы задумаетесь над покупкой зимой, не будет куда спешить, ведь все мото-пикники и фестивали впереди.

5. Тщательная подготовка

Соответственно, если вы покупаете байк зимой, у вас будет больше времени, чтобы подготовить его к мотосезону чтобы поразить своих друзей-мотоциклистов.

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Источник: https://avtovelomoto.by/reviews/mototekhnika/11_prichin_kupit_mototsikl_zimoy/
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