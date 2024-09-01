Шокирующее поведение: россияне превратили в кошмар отдых иностранных туристов в Турции

Несмотря на введенные международные санкции против России, российские туристы продолжают отдыхать за границей, в том числе в Турции. Польская туристка Магда побывала в Анталии и рассказала, как в Турции вели себя туристы из России. По ее словам, российские туристы были невежливы и свысока относились к отдыхающим из других стран.



Российские туристы. Фото из открытых источников

С начала войны в Украине прошло более 2,5 лет. Значительная часть стран ограничила или вообще запретили въезд в свои страны для россиян. Однако к некоторым туристическим меткам российские туристы продолжают путешествовать. Одним из самых популярных маршрутов оказалась Турция.

В Турции обслуживание в отелях часто ориентировано на гостей из России – администраторы и официанты не только говорят по-русски, но часто более приветливы к туристам из страны агрессора по сравнению к другим отдыхающим.

"С самого начала мы были шокированы тем, сколько россиян было в нашей гостинице и как к ним относились. Никто из персонала не говорил по-английски, даже женщины на стойке для регистрации, которые пытались говорить по-английски — они каждое второе слово вставляли на русском языке" — рассказывает госпожа Магда.

Россияне вели себя так, что "они даже гордятся тем, что они из России, что они самые лучшие". По словам польской туристки, это еще больнее в контексте войны в Украине. Магда рассказывает, что в поведении россиян не были вежливости, они свысока смотрели на поляков и гостей других национальностей.

Польская туристка указывает, что россияне устраивали хаос во время обеда в ресторане. Они "бросились за продуктами, выносили фрукты... были очереди, драки". Также возникали проблемы на пляже, где россияне забирали себе шезлонги, хотя и не пользовались ими.

"Они взяли шезлонги, но они даже не лежали на них, они просто ходили на пляж или сидели в баре, это было безумие", – рассказывает Магда.

Большинство российских туристов уехало в последние дни пребывания польской туристки в Турции. По ее словам, в отсутствие россиян, "было пусто и тихо, в ресторане было правильное поведение, а после завтрака можно было легко пойти в бассейны и полежать на шезлонге".

Однако полячка была удивлена турецким персоналом. После отъезда российских туристов администрация гостиницы забрала большинство развлечений, ограничила алкоголь, а в барах отказывались делать напитки, которые раньше продавали россиянам.

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