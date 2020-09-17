Самые странные законы стран Европы, в которые сложно поверить

Без свода определенных правил не сможет нормально функционировать страна. Все государства разные, соответственно, и законы тоже. Как оказалось, практически в каждой стране Европы можно найти несколько странных правил, которые иногда кажутся вовсе нелепыми. Об этом пишет издание billionnews.

Смешные законы стран Европы. Фото: unsplash

Например, в Великобритании все постановления парламента продолжают действовать на протяжении тысяч лет. Также у них есть закон, который запрещает людям умирать в Вестминстерском дворце. Еще одно подобное правило, которое гласит, что в английских пабах запрещено пьянствовать. А люди, которые больны чумой, не имеют права пользоваться услугами такси. Зато прокатиться в известном английском кэбе может даже скот, потому что перегонять его по проезжей части категорически нельзя.

Еще есть в Великобритании закон, который показывает все уважение народа к королевской династии. Согласно ему, почтовые марки с изображением Елизаветы II запрещено переворачивать лицевой стороной вниз.

В Германии можно получить штраф за неуважительное отношение к полицейским. А если же вы передвигаетесь по автобану, то у вас не будет возможности затормозить, чтобы не создавать аварийную ситуацию. И нет исключений ни для кого: останавливаться нельзя, даже если у вас лопнуло колесо.

Франция же не разрешает приземляться на свою территорию неопознанным летающим объектам. А французское такси обязательно должно освещаться алкотестерами, иначе можно получить штраф.

Жителям Швеции запрещается в зимнее время жаловаться на недостаток или полное отсутствие солнца. Зато в Швейцарии нельзя одновременно спускаться на лыжах и читать стихи. Странно, не правда ли?

А вот Дания смогла удивить еще больше. На ее территории женщинам запрещено носить парики, и это закреплено юридически. Зато сбежать из тюрьмы можно – это к нарушениям никак не относится.

В Бельгии действует закон, который разрешает девочкам носить мини-юбки только с официального разрешения отца. Также в этом маленьком государстве запрещено играть в снежки.

А лидером в этом списке, пожалуй, будет Испания. В этой стране нельзя водить машину, если на ногах у вас сандалии. А в городе Севилья запрещается сушить нижнее белье на улице. Обувь, которая при ходьбе издает громкие звуки, категорически нельзя носить на острове Капри.

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