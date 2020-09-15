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Не хуже настоящего: в китайском городе есть собственный Париж (фото)

В китайском городе нашли место, которое до боли напоминает Елисейские поля и Эйфелеву башню

сегодня, 14:14
Автор:

Любовь Блажко

В одном из китайских городов Тяньдучэн есть маленький Париж, который выглядит очень реалистично. Китайцы создали его еще в 2007 году, там есть собственная Эйфелева башня, Версаль и другие не менее популярные достопримечательности. Об этом пишет издание lux.

Не хуже настоящего: в китайском городе есть собственный Париж (фото)

В китайском городе нашли кусочек Парижа. Фото: unsplash

Даже опытный французский фотограф по имени Франсуа Прост не сразу нашел отличия китайского Парижа от настоящего. В 2017 году он выпустил книгу, которая получила название "Париж, Китай". Туда и вошли снимки этого потрясающего места. 

Франсуа был очень удивлен тем, что увидел там: настолько этот городок напоминал родной Париж. Тогда к нему пришла идея сделать фотографии, которые наглядно покажут, как похожи два абсолютно разных города. Он снял достопримечательности под одинаковым ракурсом, чтобы люди сами смогли убедиться в том, как трудно отличить аутентичный Париж от китайского. 

Сам Франсуа говорит, что смотреть на Эйфелеву башню в Китае немного странно, но от этого становится еще удивительней. Также он добавляет, что в Тяньдучэн нет огромных толп туристов, что является огромным плюсом. Местные жители очень гордятся такой "изюминкой" своего города, считая его своим родным домом. В отличии от тех, для кого китайский Париж не более, чем город-имитация. 


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