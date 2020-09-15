Не хуже настоящего: в китайском городе есть собственный Париж (фото)

Язык
BTC/USD
10872.85
ETH/USD
378.42
LTC/USD
49.92
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
В одном из китайских городов Тяньдучэн есть маленький Париж, который выглядит очень реалистично. Китайцы создали его еще в 2007 году, там есть собственная Эйфелева башня, Версаль и другие не менее популярные достопримечательности. Об этом пишет издание lux.
В китайском городе нашли кусочек Парижа. Фото: unsplash
Даже опытный французский фотограф по имени Франсуа Прост не сразу нашел отличия китайского Парижа от настоящего. В 2017 году он выпустил книгу, которая получила название "Париж, Китай". Туда и вошли снимки этого потрясающего места.
Франсуа был очень удивлен тем, что увидел там: настолько этот городок напоминал родной Париж. Тогда к нему пришла идея сделать фотографии, которые наглядно покажут, как похожи два абсолютно разных города. Он снял достопримечательности под одинаковым ракурсом, чтобы люди сами смогли убедиться в том, как трудно отличить аутентичный Париж от китайского.
Сам Франсуа говорит, что смотреть на Эйфелеву башню в Китае немного странно, но от этого становится еще удивительней. Также он добавляет, что в Тяньдучэн нет огромных толп туристов, что является огромным плюсом. Местные жители очень гордятся такой "изюминкой" своего города, считая его своим родным домом. В отличии от тех, для кого китайский Париж не более, чем город-имитация.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости