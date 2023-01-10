Самые опасные страны мира в 2023 году. Где оказалась Украина

Карту самых опасных стран для туристов в 2023 году опубликовала немецкая организация A3M Global Monitoring, занимающаяся безопасностью путешественников по всему миру на основе глобальной системы мониторинга. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на A3M Global Monitoring.



Названы наиболее опасные страны в 2023 году. Фото: David Goldman / Associated Press

Согласно отчету A3M Global Monitoring рейтинг риска страны базировался на таких категориях, как въезд или выезд, инфраструктура, транспорт, природная безопасность, уровень террористической угрозы и другие. Немецкие аналитики выделили пять уровней риска. От зеленого, что означает очень низкий уровень опасности до красного – очень высокий уровень опасности.

В самые опасные страны мира попала значительная часть Африки: Ливия, Сомали, Чад и другие. Также в красный список вошли Украина, Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен, часть Пакистана и Мьянмы. Аналитики объясняют присутствие в списке Украины российской агрессией.

Россия временно оккупировала украинские территории, а в прифронтовых зонах проходят военные бои. Также Кремль наносит удары по всей территории Украины ракетами и дронами, а значительное количество деоккупированных территорий остается заминированным. Иран попал в самые опасные страны мира из-за постоянных протестов, которые там начались с сентября из-за смерти молодой девушки Махсы Амини.

Просмотреть карту самых опасных стран мира в 2023 году можно ниже:





Самыми безопасными для поездки оказались лишь некоторые страны – Финляндия, Исландия, Дания, Швейцария, Канада, Норвегия, Люксембург и Словения.

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