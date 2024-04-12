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Самые красивые водопады Украины: Путешествие по живописным уголкам стран

5 самых красивых водопадов Украины, которые стоит увидеть собственными глазами

сегодня, 15:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украина известна своими живописными пейзажами и природными красотами. Среди них особое место занимают водопады, которые привлекают туристов своей уникальной способностью объединять воду и камень в величественные и захватывающие дух панорамы. В этой статье мы рассмотрим пять самых красивых водопадов Украины, которые стоит посетить каждому ценителю природы.

Самые красивые водопады Украины: Путешествие по живописным уголкам стран

Самые впечатляющие водопады Украины

1. Шипот

Находясь в Пилипце Закарпатской области, водопад Шипот является одним из самых посещаемых и любимых туристами. Вода здесь падает каскадами с высоты 14 метров, создавая потрясающее зрелище, особенно весной и после дождей. Окруженный лесом, Шипот не только радует глаз, но и служит местом проведения различных фестивалей и народных гуляний.

Самые красивые водопады Украины: Путешествие по живописным уголкам стран - фото 2

2. Манявский водопад

Этот водопад находится в Карпатах, возле монастыря Манявский Скит. Вода падает с высоты 20 метров, что делает его одним из самых высоких в Украине. Манявский водопад окружен легендами и историями, что добавляет ему таинственности и привлекает еще больше туристов.

Самые красивые водопады Украины: Путешествие по живописным уголкам стран - фото 3

3. Буки

Водопад Буки находится в скалистой местности на реке Горынь и является одним из самых фотографируемых в Украине. Благодаря своему уникальному расположению и доступности, он привлекает множество посетителей, желающих насладиться его красотой и сделать незабываемые снимки.

Самые красивые водопады Украины: Путешествие по живописным уголкам стран - фото 4

4. Водопад Джур-Джур

Находящийся в Крыму, Джур-Джур считается одним из самых мощных и живописных водопадов не только на полуострове, но и во всей Восточной Европе. Вода в водопаде никогда не замерзает, благодаря чему он сохраняет свою красоту круглый год. Этот водопад известен своими многоступенчатыми каскадами, по которым вода спускается с горной реки Улу-Узень.

Самые красивые водопады Украины: Путешествие по живописным уголкам стран - фото 5

5. Гуркало

Среди гор Станиславского массива скрывается водопад Гуркало, высота которого достигает почти 30 метров. Это одно из самых захватывающих и менее исследованных мест в Карпатах. Вода здесь падает скачками и брызгами, создавая фантастические водяные облака

Самые красивые водопады Украины: Путешествие по живописным уголкам стран - фото 6.

Эти пять водопадов представляют собой лишь малую часть природного наследия Украины, но каждый из них имеет свою уникальную историю и красоту, которые делают их обязательными для посещения. Планируя поездку к одному из этих великолепных водопадов, можно не только насладиться восхитительными видами, но и узнать больше о культуре и традициях региона.



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