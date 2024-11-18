Самолет застрял на острове в Португалии из-за бегства сотни хомяков

Необычный инцидент произошел в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах. Самолет авиакомпании TAP Air Portugal был вынужден оставаться на земле пять дней из-за побега хомяков из клеток в грузовом отсеке.

Самолет застрял на острове в Португалии из-за хомяков. Фото из открытых источников

Рейс TAP TP1865 вылетел из Лиссабона 13 ноября и прибыл на остров Сан-Мигель. Самолет перевозил разный груз, в том числе партию хомяков, а также хорьков и нескольких птиц, предназначенных для местного зоомагазина. Однако после приземления оказалось, что клетки с грызунами были повреждены, и 132 хомяка скрылись, разбежавшись по грузовому отсеку самолета.

Несмотря на скорую реакцию персонала, удалось поймать не всех грызунов. 16 хомяков оставались пропавшими без вести, что вынудило авиакомпанию приостановить использование самолета для следующего полета. Это связано с тем, что грызуны могут нанести значительный ущерб самолету, например прогрызть проводку или повредить другие важные системы.

Работники аэропорта пять дней ловили хомяков, и только после того, как все животные были выловлены, самолет получил разрешение вернуться в Лиссабон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном инциденте во время рейса из Осло в Малагу. Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Копенгагена из-за мыши в обеде одного из пассажиров.

Также "Комментарии" писали, что в Польше самолет забыл 42 пассажира в местном аэропорту. Компания заявила, что они не успели попасть на рейс, в то время как пассажиры утверждают, что администрация аэропорта не смогла создать условия, чтобы они смогли вовремя занять места в самолете.