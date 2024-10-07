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Самолет направлялся из Нью-Йорка в Сиднее: он неожиданно приземлился в Тихом океане

Пассажирский самолет из-за плохих погодных условий вынужден был совершить внеплановую посадку на острове посреди океана.

сегодня, 15:45
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Slava Kot

Рейс авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней должен был стать стандартным транстихоокеанским перелетом, но неожиданно завершился экстренной посадкой на Фиджи из-за ухудшения погодных условий. Самолет Boeing 787-9 должен был осуществить пересадку в Окленде Новая Зеландия, однако изменил курс из-за густого тумана.

Самолет направлялся из Нью-Йорка в Сиднее: он неожиданно приземлился в Тихом океане

Самолет авиакомпании Qantas. Фото из открытых источников

Самолет Boeing 787-9  вылетел 2 октября из Нью-Йорка и направился в Окленд, однако после 16 часов полета и примерно за час до прибытия погодные условия ухудшились. Туман, окутавший Новую Зеландию, сделал безопасную посадку невозможной, поэтому пилоты решили изменить маршрут и направить самолет в международный аэропорт на Фиджи, чтобы совершить экстренную посадку.

Однако после посадки на Фиджи у пассажиров возникла новая проблема — экипаж исчерпал свои разрешенные часы работы. Согласно авиационным правилам, существует лимит рабочего времени для пилотов и стюардов, и после длительного полета команда не могла продлить полет в Окленд или Сидней без отдыха. Это привело к задержке примерно на 12 часов, пока авиакомпания не нашла новый экипаж.

Самолет направлялся из Нью-Йорка в Сиднее: он неожиданно приземлился в Тихом океане - фото 2

Самолет совершил экстренную посадку в Тихом океане. flightradar24

После замены экипажа самолет возобновил полет, но в обход остановки в Окленде, и направлялся прямо в Сиднее. Несмотря на все трудности самолет приземлился в конечном пункте назначения, хотя и на 10 часов позже запланированного времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда самолет совершил экстренную посадку из-за мыши на борту.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Италии. Стюардесса, несмотря на плохое самочувствие, хотела поскорее вернуться домой, зашла в самолет и вскоре потеряла сознание прямо перед пассажирами.



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Источник: https://onemileatatime.com/news/qantas-boeing-787-complicated-diversion-fiji/
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