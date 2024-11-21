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Самое большое кладбище в мире: там похоронены миллионы людей

Самое большое кладбище в мире расположено в Ираке. Там похоронены более 6 миллионов человек.

сегодня, 16:10
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Автор:
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Slava Kot

Среди огромных некрополей мира Вади ас-Салам, или "Долина мира", занимает особое место. Расположенное в священном городе Наджаф, Ирак, это кладбище является самым большим в мире — его площадь составляет 6 квадратных километров и здесь похоронено более 6 миллионов человек. Это место не только поражает размерами, но и имеет глубокое духовное значение для шиитских мусульман со всего мира.

Самое большое кладбище в мире: там похоронены миллионы людей

Самое большое кладбище в мире Вади ас-Салам

Кладбище берет начало с 7 века, когда мусульмане начали выбирать это место для захоронения своих близких из-за его близости к святыне имама Али ибн Абу Талиба. Его считают первым имамом шиитского ислама, а также двоюродным братом и зятем пророка Мухаммеда. Многие верят, что души умерших, похороненных здесь, воскреснут на Судный день рядом со своим духовным лидером.

Вади ас-Салам больше напоминает город, чем традиционное кладбище. Ряды надземных склепов и высоких надгробий образуют лабиринт, простирающийся далеко за горизонт. Здесь можно встретить и простые могилы, и изысканные гробницы, украшенные мрамором и резными надписями из Корана. Во многих случаях на кладбище находятся семейные погребальные камеры, расположенные глубоко под землей, где покоятся несколько поколений одной семьи.

Самое большое кладбище в мире: там похоронены миллионы людей - фото 2

Самое большое кладбище в мире Вади ас-Салам   

Вади ас-Салам играет немаловажную роль в повседневной жизни жителей Наджафа, где кладбище занимает около 13% территории города. Местная экономика также тесно связана с кладбищем: мастера производят надгробия, копатели могил и работники по обслуживанию гробниц зарабатывают себе на жизнь благодаря этому огромному некрополю. Самое большое в мире кладбище Вади ас-Салам уступает лишь Мекке и Медине по количеству мусульманских паломников, посещающих город Наджаф.

Самое большое кладбище в мире: там похоронены миллионы людей - фото 3

Самое большое кладбище в мире Вади ас-Салам   

С каждым годом спрос на погребение в Вади ас-Салам растет, что приводит к дефициту свободной земли. Стоимость погребения здесь растет, а стандартный семейный склеп обойдется в 5 миллионов иракских динаров (примерно 4100 долларов).

Вади ас-Салам — это не только последнее место остановки для миллионов людей, но и особая духовная среда для шиитских мусульман. Это кладбище занимает особое место в сердцах иракцев и мусульман всего мира и стало важной частью культурного наследия человечества.

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