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Рейтинг городов для Хэллоуина: где в Европе самые жуткие места

Рим признан лучшим городом для празднования Хэллоуина в Европе

сегодня, 16:19
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Черновалова Кристина

Британский туристический оператор Riviera Travel представляет ежегодный рейтинг городов для празднования Хэллоуина. Первое место занял Рим, за ним следуют Прага и Париж. Эти города обещают самые страшные экскурсии, мрачные катакомбы и легенды, которые сделают ваш Хэллоуин по-настоящему особенным.

Рейтинг городов для Хэллоуина: где в Европе самые жуткие места

Где в Европе самые страшные места для Хэллоуина

Специалисты Riviera Travel разработали Spooky Travel Index, который оценивает города Европы по нескольким критериям, чтобы выбрать самые жуткие места для празднования Хэллоуина. Основные показатели включают количество экскурсий на тему ужаса, количество кладбищ и даже количество часов дневного света в октябре.

На первом месте в этом рейтинге оказался Рим, который набрал 51 из 60 возможных баллов. Город предлагает 36 тематических экскурсий, среди которых есть туры по старинным катакомбам и склепам. В Риме можно посетить 24 кладбища, что добавляет городу мрачности. Кроме того, октябрь здесь дарит 11 часов света в день, так что у туристов останется достаточно времени, чтобы насладиться всеми страшными местами после захода солнца.

Прага заняла второе место с 50 баллами. Этот город славится своими древними легендами о призраках и невероятными историями. Одно из самых пугающих мест – Седлецкая костница, небольшая часовня, украшенная костями более 40 тысяч человек.

Париж, замкнувший тройку лидеров с 49 баллами, привлекает туристов своими мрачными катакомбами и кладбищем Пер-Лашез, где покоятся знаменитые люди, а также разгуливают привидения, по рассказам местных жителей. Здесь также можно выбрать одну из 25 экскурсий на тему мистики и ужаса.

Кроме этих трёх городов, в список также вошли Бухарест, Берлин, Вена и другие. Все эти направления имеют свои особенности и предлагают уникальные маршруты для тех, кто хочет провести Хэллоуин в настоящей жуткой атмосфере.



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