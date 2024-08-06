Рекордные штрафы за нарушение пляжных правил в Греции

Греческие пляжи этим летом превратились в арену настоящей битвы за место под солнцем. Власти страны, столкнувшись с масштабными антитуристическими протестами и переполненностью курортов, ввели жесткие ограничения на использование шезлонгов. Результат не заставил себя ждать: за июль выписаны штрафы на рекордную сумму в 800 тысяч евро.

Штрафов выписали уже почти на миллион евро: в Греции подготовили "капкан" для туристов

Новые пляжные правила: борьба за комфорт и доступность

Чтобы справиться с переполненностью пляжей и обеспечить свободный доступ к морю, правительство Греции ввело ряд ограничений:

Шезлонги под запретом: на некоторых пляжах полностью запрещено использование шезлонгов.

30% лимит: на остальных пляжах шезлонги могут занимать не более 30% территории.

4 метра от воды: расстояние от шезлонгов до береговой линии должно быть не менее 4 метров.

Электронный контроль: на некоторых пляжах установлены специальные системы, фиксирующие нарушения.

Власти активно следят за соблюдением новых правил. Только за июль министерство экономики и финансов Греции рассмотрело почти 5 тысяч жалоб на нарушения. Основные претензии связаны с захватом пляжей местными предприятиями и незаконным использованием шезлонгов.

Штрафы за нарушения уже достигли рекордной суммы в 800 тысяч евро. И это только начало. Эксперты прогнозируют, что в августе, пике туристического сезона, ситуация может еще больше обостриться.

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