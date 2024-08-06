logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия Рекордные штрафы за нарушение пляжных правил в Греции
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордные штрафы за нарушение пляжных правил в Греции

Игра в кальмара на греческих пляжах: Греция борется с переполненностью пляжей

сегодня, 18:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Греческие пляжи этим летом превратились в арену настоящей битвы за место под солнцем. Власти страны, столкнувшись с масштабными антитуристическими протестами и переполненностью курортов, ввели жесткие ограничения на использование шезлонгов. Результат не заставил себя ждать: за июль выписаны штрафы на рекордную сумму в 800 тысяч евро.

Рекордные штрафы за нарушение пляжных правил в Греции

Штрафов выписали уже почти на миллион евро: в Греции подготовили "капкан" для туристов

Новые пляжные правила: борьба за комфорт и доступность

Чтобы справиться с переполненностью пляжей и обеспечить свободный доступ к морю, правительство Греции ввело ряд ограничений:

  • Шезлонги под запретом: на некоторых пляжах полностью запрещено использование шезлонгов.

  • 30% лимит: на остальных пляжах шезлонги могут занимать не более 30% территории.

  • 4 метра от воды: расстояние от шезлонгов до береговой линии должно быть не менее 4 метров.

  • Электронный контроль: на некоторых пляжах установлены специальные системы, фиксирующие нарушения.

Власти активно следят за соблюдением новых правил. Только за июль министерство экономики и финансов Греции рассмотрело почти 5 тысяч жалоб на нарушения. Основные претензии связаны с захватом пляжей местными предприятиями и незаконным использованием шезлонгов.

Штрафы за нарушения уже достигли рекордной суммы в 800 тысяч евро. И это только начало. Эксперты прогнозируют, что в августе, пике туристического сезона, ситуация может еще больше обостриться.

Читайте также на портале “Комментарии” — Лето 2024 выдалось для Греции нелегким: пожары, наводнения и новые туристические налоги заставляют путешественников искать альтернативы. Турция, всегда славившаяся гостеприимством и доступными ценами, становится новым фаворитом. Издание Travel Off Path составило список из четырех турецких курортов, которые не уступают по красоте и очарованию греческим островам, но при этом радуют кошелек.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zakordon.24tv.ua/ru/otpusk-v-grecii-leto-2024-za-chto-turistov-shtrafujut-na-pljazhah-zakordon_n2612567
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости