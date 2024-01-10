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Райский пляж, на котором появляются человеческие кости и черепа

Тысячи отдыхающих приезжают в заморский департамент Франции на остров Гваделупа, где на пляжах могут встретить человеческие останки.

сегодня, 18:10
Автор:
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Slava Kot
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На карибском острове Гваделупа находится популярный пляж Raisins Clairs с темным прошлым. На территории пляжа иногда появляются человеческие кости.

Райский пляж, на котором появляются человеческие кости и черепа

Пляж на Карибских островах Raisins Clairs. Фото из открытых источников

Представьте отдых на экзотическом популярном острове: солнце, море, пальмы, песок и... кости с черепами. Именно на пляже Raisins Clairs на острове Гваделупа несколько последних десятилетий туристы постоянно встречают человеческие останки и признаки захоронения: кости, зубы, черепа, гвозди от гроба и ошейник. Долгое время никто не мог объяснить, почему эти вещи постоянно выныривают из песка. 

Однако в 2013 году сильный шторм смыл часть берега и оголил вероятное кладбище рабов, где, по предварительным подсчетам, содержатся 500-1000 могил. Департамент культуры Гваделупы в последующие годы провел несколько археологических экспедиций. При раскопках на пляже исследователи обнаружили новые человеческие останки и установили, что погибшие имели африканское происхождение и были похоронены на пляже в 18-19 веках.

В 2015 году новый шторм оголил еще больше человеческих останков, а также причинил значительную эрозию пляжа. Часть находок была отправлена в местный музей, тогда как другая до сих пор остается в песках. Местные власти укрепили пляж от эрозии и поставили таблички с местом нахождения предполагаемого кладбища рабов. Несмотря на это люди, отдыхающие на пляже Raisins Clairs время от времени продолжают наталкиваться на человеческие кости.

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Источник: https://www.atlasobscura.com/articles/raisins-clairs-beach-cemetery-slavery
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