Райский пляж, на котором появляются человеческие кости и черепа

На карибском острове Гваделупа находится популярный пляж Raisins Clairs с темным прошлым. На территории пляжа иногда появляются человеческие кости.

Пляж на Карибских островах Raisins Clairs. Фото из открытых источников

Представьте отдых на экзотическом популярном острове: солнце, море, пальмы, песок и... кости с черепами. Именно на пляже Raisins Clairs на острове Гваделупа несколько последних десятилетий туристы постоянно встречают человеческие останки и признаки захоронения: кости, зубы, черепа, гвозди от гроба и ошейник. Долгое время никто не мог объяснить, почему эти вещи постоянно выныривают из песка.

Однако в 2013 году сильный шторм смыл часть берега и оголил вероятное кладбище рабов, где, по предварительным подсчетам, содержатся 500-1000 могил. Департамент культуры Гваделупы в последующие годы провел несколько археологических экспедиций. При раскопках на пляже исследователи обнаружили новые человеческие останки и установили, что погибшие имели африканское происхождение и были похоронены на пляже в 18-19 веках.

В 2015 году новый шторм оголил еще больше человеческих останков, а также причинил значительную эрозию пляжа. Часть находок была отправлена в местный музей, тогда как другая до сих пор остается в песках. Местные власти укрепили пляж от эрозии и поставили таблички с местом нахождения предполагаемого кладбища рабов. Несмотря на это люди, отдыхающие на пляже Raisins Clairs время от времени продолжают наталкиваться на человеческие кости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венеция меняет правила для туристов. Какие новые ограничения ждут путешественников.

Также "Комментарии" писали о 10 европейских городах, которые следует посетить зимой.