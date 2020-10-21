Пять экзотических деликатесов, которые лучше не пробовать

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Светлана Шкурупий
Путешествуя в другие страны, мы с удовольствием знакомимся с новыми традициями, культурой, достопримечательностями, а также национальной кухней. И часто туристам предлагают необычные деликатесы, которые очень привлекательные на вид, но могут скрывать опасность. Списком таких блюд поделилось издание Adme.
Скорпена
Рыба-скорпена имеет необычный вид и уникальную окраску. А еще она пользуется большой популярностью среди любителей экстремальной кухни. Ее мясо отличается приятным вкусом и напоминает крабовое, но в шипах скорпены содержится яд. Приготовить ее правильно может только профессиональный повар, так что заказывать ее стоит только в проверенных ресторанах.
Эскамолес
Это традиционное мексиканское блюдо, главным ингредиентом которого являются яйца больших ядовитых муравьев, живущих в корнях агавы. По вкусу они напоминают орех, а по консистенции — творог. При недобросовестной готовке, яйца тушат вместе с муравьями, и в этом заключается наибольшая опасность для туристов. Так что от такого деликатеса лучше отказаться.
"Гнилой сыр" Casu Marzu
Этот сыр является местным деликатесом Сардинии. Он славится своим особым вкусом и мягкостью, которые придают ему личинки сырной мухи. Но во время дегустации не убранные "сыроделы" подпрыгивают и могут попасть в глаз. А если их случайно проглотить, это вызовет проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Аки
Это национальный фрукт Ямайки, который отличается рядом удивительных и опасных свойств. Его плоды необходимо собирать в определенный период. Если они недоспевшие или, наоборот, переспевшие, то ядовиты для организма. Дегустаторы рискуют заполучить "ямайский рвотный синдром".
"Столетние яйца"
В Китае туристам могут предложить популярную закуску — сунхуадань. Это утиные яйца, которые на 100 дней оставляют в золе, а потом подают на стол. Выглядит блюдо эффектно и необычно, но запах может испортить все впечатление. Если у вас "железный" желудок, тогда можно рискнуть и попробовать деликатес.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие десерты стоит попробовать, путешествуя по миру.
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