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Пять экзотических деликатесов, которые лучше не пробовать

За яркой экзотической подачей порой скрывается опасность

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Путешествуя в другие страны, мы с удовольствием знакомимся с новыми традициями, культурой, достопримечательностями, а также национальной кухней. И часто туристам предлагают необычные деликатесы, которые очень привлекательные на вид, но могут скрывать опасность. Списком таких блюд поделилось издание Adme.

Пять экзотических деликатесов, которые лучше не пробовать

Скорпена

Рыба-скорпена имеет необычный вид и уникальную окраску. А еще она пользуется большой популярностью среди любителей экстремальной кухни. Ее мясо отличается приятным вкусом и напоминает крабовое, но в шипах скорпены содержится яд. Приготовить ее правильно может только профессиональный повар, так что заказывать ее стоит только в проверенных ресторанах.


Эскамолес

Это традиционное мексиканское блюдо, главным ингредиентом которого являются яйца больших ядовитых муравьев,  живущих в корнях агавы. По вкусу они напоминают орех, а по консистенции — творог. При недобросовестной готовке, яйца тушат вместе с муравьями, и в этом заключается наибольшая опасность для туристов. Так что от такого деликатеса лучше отказаться. 


"Гнилой сыр" Casu Marzu

Этот сыр является местным деликатесом Сардинии. Он славится своим особым вкусом и мягкостью, которые придают ему личинки сырной мухи. Но во время дегустации не убранные "сыроделы" подпрыгивают и могут попасть в глаз. А если их случайно проглотить, это вызовет проблемы с желудочно-кишечным трактом.


Аки

Это национальный фрукт Ямайки, который отличается рядом удивительных и опасных свойств. Его плоды необходимо собирать в определенный период. Если они недоспевшие или, наоборот, переспевшие, то ядовиты для организма. Дегустаторы рискуют заполучить "ямайский рвотный синдром".


"Столетние яйца"

В Китае туристам могут предложить популярную закуску — сунхуадань. Это утиные яйца, которые на 100 дней оставляют в золе, а потом подают на стол. Выглядит блюдо эффектно и необычно, но запах может испортить все впечатление. Если у вас "железный" желудок, тогда можно рискнуть и попробовать деликатес.  


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие десерты стоит попробовать, путешествуя по миру. 


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