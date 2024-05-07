Пьяный российский турист топором дважды разнес ресторан на Бали: его быстро наказали

Российский турист Владимир Колесов в начале марта с топором в руках пришел в ресторан Capri Bali в элитном районе острова Бали. Первый раз гражданину России удалось скрыться, однако он пришел в ресторан для повторного нападения и был задержан местной полицией.



Российский турист разбил ресторан на Бали. Фото из открытых источников

Владелец ресторана Capri Bali заметил на камерах, как его заведение крушит россиянин и вызвал полицию. Приехавшие по вызову правоохранительные органы не смогли поймать злоумышленника. Однако, российский турист пришел в ресторан через несколько дней снова и начал крушить витрину, лестницу и мебель заведения после чего был задержан полицией.

Как выяснилось, российский турист повредил имущество на сумму около 10 миллионов индонезийских рупий (25 тыс. гривен). Полиция установила, что причиной неадекватного поведения задержанного гражданина России Владимира Колесова стал разрыв отношений с местной жительницей, а также чрезмерное употребление алкоголя.

Также оказалось, что у преступника истек срок действия визы. 40-летний россиянин приехал на Бали перед пандемией коронавируса. А после российского вторжения гражданин РФ решил окончательно не возвращаться домой. Некоторое время он жил на вилле друга, но большую часть времени проводил на острове в дешевых гестхаусах или арендованных апартаментах.

После инцидента в ресторане российский турист был наказан депортацией с Бали в Россию, куда он не хотел приезжать. Согласно индонезийскому законодательству, в случае просрочки визы по необоснованной причине билет домой покупается за деньги туриста, но из-за отсутствия денег за мужчину заплатил его друг. Кроме того, россиянин попал в "черный список" миграционной службы, что практически исключает его возвращение на Бали.

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