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Пьяная россиянка открыла аварийный выход в самолете

В Калининграде пьяная женщина открыла аварийный выход в самолете перед взлетом.

сегодня, 11:55 comments1512
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Slava Kot

На борту самолета авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург, произошел инцидент с участием российской туристки. Пьяная женщина открыла аварийный выход из самолета Boeing 737-800, который вел прямо на крыло.

Пьяная россиянка открыла аварийный выход в самолете

Пьяная россиянка открыла аварийный выход в самолете. Фото из открытых источников

20 мая в Калининграде пассажиры заняли места на борту самолета рейса 5N-534, который готовился к взлету. Однако, одна пассажирка поднялась со своего места и открыла аварийный люк. В ходе инцидента самолет еще не начал движение по взлетной полосе, поэтому никто не пострадал.

На место происшествия вызвали полицию. Пьяная пассажирка и ее спутник были выведены из самолета и возвращены в терминал аэропорта. Россиянка в состоянии алкогольного опьянения не смогла объяснить свой поступок.

Из-за инцидента рейс в Санкт-Петербург был отложен на несколько часов. Представители технической службы осмотрели самолет, закрыли аварийный выход и провели проверку перед взлетом. Несмотря на уверения, что с самолетом все в порядке, двое пассажиров отказались лететь и покинули борт. По словам очевидцев, люди были напуганы поведением россиянки и решили, что они могут находиться в опасности во время полета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте на Бали, где пьяный российский турист топором дважды разнес местный ресторан. Его быстро наказали.

Также "Комментарии" писали, что в Японии произошла экстренная посадка самолета. Оказалось, что на борту пьяный американец покусал стюардессу. На допросе мужчина заявил, что ничего не помнит о своем поведении, ведь перед началом полета якобы принял снотворное.



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