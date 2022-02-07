Путешествия по всему миру: самые дешевые острова, о которых вы раньше не слышали

Посещение островов, несомненно, обходится дороже прогулки по самому городу. Идея отдыха на острове уже была заклейменна как роскошный пляжный отдых, о котором некоторые туристы задумываются дважды. Но путешествие на остров не обязательно должно быть дорогим. О недорогих островах, пишет thetravel.

Остров Иос, Греция (фото из открытых источников)

Остров Иос, Греция





Греция – это не только роскошные пляжные курорты. Туристы цепляются за жемчужину Эгейского моря – остров Иос. Там есть не только красивые пляжные городки, но и веселая ночная жизнь. В городе действует множество вариантов размещения, и цена начинается от 15 долларов за ночь. Посещение острова обойдется дороже в пиковые сезоны. А раннее бронирование принесет гораздо больше пользы туристам.

Остров Сифнос, Греция





Остров Сифнос считается одним из самых дешевых островов в Европе, но при этом служит казной. Из Афин наиболее удобным видом транспорта на небольшой остров Сифнос является паром в Камаресе. Помимо прекрасных песчаных пляжей там также проложено несколько пешеходных маршрутов. Он также известен производством отличных сувениров ручной работы. Также рядом находится рыбацкая деревня, недалеко от пляжа Фарос.

Исла Холбокс, Мексика





Остров Холбокс – идеальное место для более спокойного отдыха. Остров известен тем, что на нем "нет автомобилей", и единственными стандартными видами транспорта здесь есть автомобили для гольфа и велосипеды. Остров Холбокс может многое предложить; он богат морским биоразнообразием и водными существами. Туристы могут посетить Мангровый заповедник и понаблюдать за китовыми акулами. Кроме того, некоторые виды фламинго буквально ходят по острову. На острове Исла-Холбокс можно увидеть прекрасный закат и уличное искусство.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на английский остров ищут короля, бармена и экскурсовода в одном лице .

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