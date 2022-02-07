Путешествия по всему миру: самые дешевые острова, о которых вы раньше не слышали

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Посещение островов, несомненно, обходится дороже прогулки по самому городу. Идея отдыха на острове уже была заклейменна как роскошный пляжный отдых, о котором некоторые туристы задумываются дважды. Но путешествие на остров не обязательно должно быть дорогим. О недорогих островах, пишет thetravel.
Остров Иос, Греция (фото из открытых источников)
Греция – это не только роскошные пляжные курорты. Туристы цепляются за жемчужину Эгейского моря – остров Иос. Там есть не только красивые пляжные городки, но и веселая ночная жизнь. В городе действует множество вариантов размещения, и цена начинается от 15 долларов за ночь. Посещение острова обойдется дороже в пиковые сезоны. А раннее бронирование принесет гораздо больше пользы туристам.
Остров Сифнос считается одним из самых дешевых островов в Европе, но при этом служит казной. Из Афин наиболее удобным видом транспорта на небольшой остров Сифнос является паром в Камаресе. Помимо прекрасных песчаных пляжей там также проложено несколько пешеходных маршрутов. Он также известен производством отличных сувениров ручной работы. Также рядом находится рыбацкая деревня, недалеко от пляжа Фарос.
Остров Холбокс – идеальное место для более спокойного отдыха. Остров известен тем, что на нем "нет автомобилей", и единственными стандартными видами транспорта здесь есть автомобили для гольфа и велосипеды. Остров Холбокс может многое предложить; он богат морским биоразнообразием и водными существами. Туристы могут посетить Мангровый заповедник и понаблюдать за китовыми акулами. Кроме того, некоторые виды фламинго буквально ходят по острову. На острове Исла-Холбокс можно увидеть прекрасный закат и уличное искусство.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на английский остров ищут короля, бармена и экскурсовода в одном лице .
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости