Путешествие в Египет: чем может удивить эта страна, кроме пирамид

Когда мы думаем о путешествии в Египет, то, вероятно, он связан с известнейшими пирамидами в мире. Но Египет – древняя страна, полная истории, старых и новых памятников, прекрасных природных чудес. Об интересных местах для путешествий, пишет thetravel.



Отдых в Египте (фото из открытых источников)

От музеев до рынков, от пустынных оазисов до храмов и современной архитектуры, в Египте есть еще многое, что может удивить путешественников, и это лишь некоторые из них!

Новая Александрийская библиотека





Новая библиотека была разработана и построена в память о знаменитой древней Александрийской библиотеке, которая являлась научным, исследовательским и образовательным центром древнего мира. Ее построили в 2002 году. Сегодня Александрийская библиотека – это красивая, массивная библиотека и культурный центр, объединяющий египетские традиции и архитектуру, давнюю и современную.

Новая библиотека может вместить 500 человек в своем главном читальном зале, специализированных библиотеках по искусству, картам. Здесь также находится конференц-центр, выставочные галереи и планетарии.

Гора Синай и монастырь Святой Екатерины





Монастырь святой Екатерины – самый древний монастырь в мире, он был построен в 6 веке нашей эры и до сих пор сохранил большую часть своей структуры неприкосновенной, включая библиотеку, в которой хранятся старинные и редкие книги, а также величайшие коллекции иллюстрированных писаний в мире после Ватикана.

Монастырь расположен у подножия горы Синай, известной своей библейской славой, куда посетители также могут подняться и полюбоваться восходом солнца, не похожим ни на какой другой.

Пляжи и Красное море в Синае





Горы и монастыри находятся на Синайском полуострове, где мраморные, крутые горы и коричневый песок встречаются с чистыми водами Красного моря. На Синае много прекрасных пляжей и прибрежных отелей, а такие виды активного отдыха, как дайвинг, очень популярны среди любителей моря и острых ощущений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о пирамидах в Египте .

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