logo

BTC/USD

36640.83

ETH/USD

2435.32

LTC/USD

109.57

USD/UAH

28.72

EUR/UAH

32.52

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия Путешествие в Амстердам: что интересного можно увидеть в городе
commentss НОВОСТИ Все новости

Путешествие в Амстердам: что интересного можно увидеть в городе

В Амстердаме есть много интересных локаций

сегодня, 00:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Амстердам – столица Нидерландов и одно из самых популярных туристических направлений в стране. Это разнообразный город, который много может предложить каждому путешественнику. Начиная с его потрясающих каналов, вдоль которых расположены уникальные архитектурные сооружения, отражающие культуру и искусство города, и заканчивая его тюльпанами. Вот почему Амстердам должен быть в списке каждого путешественника, пишет thetravel.

Путешествие в Амстердам: что интересного можно увидеть в городе

Легендарный музей НЕМО (фото из открытых источников)

Впечатляющая система каналов
Путешествие в Амстердам: что интересного можно увидеть в городе - фото 2

Амстердам имеет уникальную систему каналов, насчитывающую более 62 миль каналов, уже ставших средством передвижения по городу. Систему создали в 17 веке, когда столица была самой богатой среди других, и превратилась в один из самых оживленных портов в мире. Эти водные пути сейчас используются для ежедневного транспорта и осмотра достопримечательностей. Экскурсия на лодке продолжительностью 90 минут стоит 27,50 евро для взрослых и 8,50 для детей.

Архитектурные сооружения Амстердама
Путешествие в Амстердам: что интересного можно увидеть в городе - фото 3

Арки, дополняющие многочисленные постройки, являются примером средневекового Амстердама. Многочисленные линии крыш дают представление об истории каждой архитектуры. Большинство из них соединены по улицам, которые отображаются в городских каналах. Кроме того, выдающиеся достопримечательности города, такие как научный музей НЕМО, музей Шеоваартхейса, государственный музей, музей Пате Тушинского, привлекают посетителей. Архитектурные сооружения Амстердама поражают туристов.

Прекрасные тюльпаны
Путешествие в Амстердам: что интересного можно увидеть в городе - фото 4

Амстердам производит около 4,32 миллиарда тюльпанов ежегодно, доминируя в мировой индустрии луковиц тюльпанов. Амстердамский музей тюльпанов, расположенный по адресу Принсенграхт, 116, также открыт для посетителей по цене от 3 до 10 евро. Апрель – лучшее время для посещения Амстердама и Нидерландов, где растет много тюльпанов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сторож Красных фонарей может исчезнуть из центра Амстердама.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetravel.com/why-visit-amsterdam-in-2022/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!