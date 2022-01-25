Путешествие в Амстердам: что интересного можно увидеть в городе

Амстердам – столица Нидерландов и одно из самых популярных туристических направлений в стране. Это разнообразный город, который много может предложить каждому путешественнику. Начиная с его потрясающих каналов, вдоль которых расположены уникальные архитектурные сооружения, отражающие культуру и искусство города, и заканчивая его тюльпанами. Вот почему Амстердам должен быть в списке каждого путешественника, пишет thetravel.

Легендарный музей НЕМО (фото из открытых источников)

Впечатляющая система каналов





Амстердам имеет уникальную систему каналов, насчитывающую более 62 миль каналов, уже ставших средством передвижения по городу. Систему создали в 17 веке, когда столица была самой богатой среди других, и превратилась в один из самых оживленных портов в мире. Эти водные пути сейчас используются для ежедневного транспорта и осмотра достопримечательностей. Экскурсия на лодке продолжительностью 90 минут стоит 27,50 евро для взрослых и 8,50 для детей.

Архитектурные сооружения Амстердама





Арки, дополняющие многочисленные постройки, являются примером средневекового Амстердама. Многочисленные линии крыш дают представление об истории каждой архитектуры. Большинство из них соединены по улицам, которые отображаются в городских каналах. Кроме того, выдающиеся достопримечательности города, такие как научный музей НЕМО, музей Шеоваартхейса, государственный музей, музей Пате Тушинского, привлекают посетителей. Архитектурные сооружения Амстердама поражают туристов.

Прекрасные тюльпаны





Амстердам производит около 4,32 миллиарда тюльпанов ежегодно, доминируя в мировой индустрии луковиц тюльпанов. Амстердамский музей тюльпанов, расположенный по адресу Принсенграхт, 116, также открыт для посетителей по цене от 3 до 10 евро. Апрель – лучшее время для посещения Амстердама и Нидерландов, где растет много тюльпанов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сторож Красных фонарей может исчезнуть из центра Амстердама.

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