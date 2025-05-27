Путешественник, посетивший все страны мира, назвал две худшие

В мае 2023 года Торбьерн Педерсен вошел в историю, как первый человек, посетивший все 203 страны мира без использования авиатранспорта. Его путешествие началось в 2013 году и закончилось через десять лет. Теперь путешественник назвал две самые худшие страны, в которые он больше не хочет возвращаться.

Путешественник Торбьерн Педерсен. Фото из открытых источников

Торбьерн Педерсен заявил, что для него самыми худшими странами стали Тувалу и Ватикан. И его аргументы могут удивить многих.

Тувалу это крошечная страна с населением 11,5 тысячи человек, расположенная на девяти коралловых островах в Тихом океане. По словам 47-летнего путешественника, он увлечен пейзажами и добрыми людьми в этой стране, однако не понимает международную помощь Тувалу, которому грозит исчезновение.

"Что Тувалу делает для мира? Просто переселите этих людей, куда они хотят, но прекратите присылать деньги. К тому же, Тувалу будет под водой через 70-100 лет. Итак, если мы начнем строить фабрики, чтобы у них была работа, и построим хорошую больницу, то в будущем все равно все это окажется под водой. Я склонен думать, что это самая плохая страна в мире", — сказал Тор.

Другой страной, в которую Педерсен не хочет больше возвращаться, стал Ватикан. По словам путешественника, для большинства туристов это святыня и место духовного возвышения, однако для него Ватикан – страна без жизни.

"Есть страна, которую я считаю ужасной, это Ватикан. Так что дело не в религии, а в происходящем. Там не рождаются дети, нельзя забронировать номер на ночь, там нет ресторанов, и вам говорят пойти вечером и вернуться на следующий день. Это единственная страна в мире, где они могут сказать что-то вроде: "Уже 11, приходите завтра". Ужасная страна", — говорит путешественник.

Ранее портал "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые худшие страны для посещений.

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