Путешественник, посетивший все страны мира, назвал две худшие

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Slava Kot
В мае 2023 года Торбьерн Педерсен вошел в историю, как первый человек, посетивший все 203 страны мира без использования авиатранспорта. Его путешествие началось в 2013 году и закончилось через десять лет. Теперь путешественник назвал две самые худшие страны, в которые он больше не хочет возвращаться.
Путешественник Торбьерн Педерсен. Фото из открытых источников
Торбьерн Педерсен заявил, что для него самыми худшими странами стали Тувалу и Ватикан. И его аргументы могут удивить многих.
Тувалу это крошечная страна с населением 11,5 тысячи человек, расположенная на девяти коралловых островах в Тихом океане. По словам 47-летнего путешественника, он увлечен пейзажами и добрыми людьми в этой стране, однако не понимает международную помощь Тувалу, которому грозит исчезновение.
Другой страной, в которую Педерсен не хочет больше возвращаться, стал Ватикан. По словам путешественника, для большинства туристов это святыня и место духовного возвышения, однако для него Ватикан – страна без жизни.
Ранее портал "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые худшие страны для посещений.
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