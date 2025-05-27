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Путешественник, посетивший все страны мира, назвал две худшие

После 10-летнего кругосветного путешествия без какого-либо авиаперелета путешественник из Дании назвал самые плохие страны на планете.

сегодня, 12:40 comments1398
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Slava Kot

В мае 2023 года Торбьерн Педерсен вошел в историю, как первый человек, посетивший все 203 страны мира без использования авиатранспорта. Его путешествие началось в 2013 году и закончилось через десять лет. Теперь путешественник назвал две самые худшие страны, в которые он больше не хочет возвращаться.

Путешественник, посетивший все страны мира, назвал две худшие

Путешественник Торбьерн Педерсен. Фото из открытых источников

Торбьерн Педерсен заявил, что для него самыми худшими странами стали Тувалу и Ватикан.  И его аргументы могут удивить многих.

Тувалу это крошечная страна с населением 11,5 тысячи человек, расположенная на девяти коралловых островах в Тихом океане. По словам 47-летнего путешественника, он увлечен пейзажами и добрыми людьми в этой стране, однако не понимает международную помощь Тувалу, которому грозит исчезновение.

"Что Тувалу делает для мира? Просто переселите этих людей, куда они хотят, но прекратите присылать деньги. К тому же, Тувалу будет под водой через 70-100 лет. Итак, если мы начнем строить фабрики, чтобы у них была работа, и построим хорошую больницу, то в будущем все равно все это окажется под водой. Я склонен думать, что это самая плохая страна в мире", — сказал Тор.

Другой страной, в которую Педерсен не хочет больше возвращаться, стал Ватикан. По словам путешественника, для большинства туристов это святыня и место духовного возвышения, однако для него Ватикан – страна без жизни.

"Есть страна, которую я считаю ужасной, это Ватикан. Так что дело не в религии, а в происходящем. Там не рождаются дети, нельзя забронировать номер на ночь, там нет ресторанов, и вам говорят пойти вечером и вернуться на следующий день. Это единственная страна в мире, где они могут сказать что-то вроде: "Уже 11, приходите завтра". Ужасная страна", — говорит путешественник.

Ранее портал "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые худшие страны для посещений.

Также "Комментарии" писали о том, почему на каждом круизном лайнере есть секретная комната для хранения тел.



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