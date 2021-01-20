Путешественница показала загадочный мир Занзибара: уникальные снимки

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Любовь Блажко
Туристка отправилась на свои зимние каникулы на остров Занзибар, где она увидела "настоящий первобытный мир". Так, она решила поделиться с людьми своими впечатлениями, поэтому опубликовала серию невероятных снимков. Об этом пишет "Яндекс.Дзен".
Отдых в Танзании. Фото: zen.yandex.ru
Путешественница рассказала, как живут жители загадочного острова. Там нет электростанции и производства, люди живут скромно – за счет рыбной ловли и туризма.
Туристка добавила, что в некоторые моменты ее пребывания на этом острове, ей было очень неловко из-за того, что у нее обеспеченная жизнь. Именно по этой причине территорию отеля она решилась покинуть всего несколько раз.
Также она порекомендовала людям, которые будут ехать сюда, сохранять осторожность и быть внимательными. Поскольку этот регион считается опасным: хоть разбоя или чего-то такого и нет, но украсть личные вещи здесь могут легко.
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