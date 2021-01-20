Путешественница показала загадочный мир Занзибара: уникальные снимки

Туристка отправилась на свои зимние каникулы на остров Занзибар, где она увидела "настоящий первобытный мир". Так, она решила поделиться с людьми своими впечатлениями, поэтому опубликовала серию невероятных снимков. Об этом пишет "Яндекс.Дзен".

Отдых в Танзании. Фото: zen.yandex.ru

Путешественница рассказала, как живут жители загадочного острова. Там нет электростанции и производства, люди живут скромно – за счет рыбной ловли и туризма.

"Уровень жизни тут очень низкий, за пределами отелей царит если не нищета, то бедность. Жилье в деревнях убогое, глиняное, а быт аборигенов очень скромный", – объяснила женщина.

Туристка добавила, что в некоторые моменты ее пребывания на этом острове, ей было очень неловко из-за того, что у нее обеспеченная жизнь. Именно по этой причине территорию отеля она решилась покинуть всего несколько раз.

Также она порекомендовала людям, которые будут ехать сюда, сохранять осторожность и быть внимательными. Поскольку этот регион считается опасным: хоть разбоя или чего-то такого и нет, но украсть личные вещи здесь могут легко.

Как сообщало издание "Комментарии", украинский фотограф показал красоту Карпат осенью. Фотокорреспонденту информационного агентства УНИАН Яноша Немеша удалось зафиксировать туманное утро в Карпатах. Фотографии были сделаны близ села Ольшинки.

Обычно, осенью в Карпатах немного туристов. Сюда приезжают или летом, чтобы подниматься на вершины гор и ночевать в палатках, или зимой, чтобы кататься на лыжах и сноубордах. Но и осень, и весна вносят свои краски в красоту карпатской местности. Поэтому, иногда стоит поехать сюда и в межсезонье.



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