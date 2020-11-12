Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото)

Язык
BTC/USD
15628.92
ETH/USD
457.29
LTC/USD
58.71
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Кириєнко Анна
Фотокорреспонденту информационного агентства УНИАН Яноша Немеша удалось зафиксировать туманное утро в Карпатах. Фотографии были сделаны близ села Ольшинки.
Фото: Den Myrko
Обычно, осенью в Карпатах не много туристов. Сюда приезжают или летом, чтобы подниматься на вершины гор и ночевать в палатках, или зимой, чтобы кататься на лыжах и сноубордах.
Но и осень, и весна вносят свои краски в красоту карпатской местности. Поэтому, иногда стоит поехать сюда и в межсезонье.
Чтобы приятно провести время, нужно знать несколько фактов об осеннем отдыхе в Карпатах:
— прихватите с собой теплые вещи. Именно в этот период в горах сильные температурные перепады, поэтому ближе к вечеру температура опускается до нуля;
— сообщите других людей, если вы собираетесь идти в горы. Осенью начинает раньше темнеть, и соответственно становится труднее ориентироваться. Лучше, чтобы кто-то знал хоть примерно, где вы можете быть;
— подберите правильную обувь. Осенний период — мокрый и скользкий. Поэтому будет неприятно, если вы травмируетесь во время уик-енда;
— отслеживайте прогноз погоды и выбирайте заранее дни, когда хотите подняться в горы.
Сайт "Комментарии" также напоминает, почему стоит путешествовать в одиночку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости