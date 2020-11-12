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Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото)

Фотограф запечатлил на снимках Карпат густой утренний туман

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Фотокорреспонденту информационного агентства УНИАН Яноша Немеша удалось зафиксировать туманное утро в Карпатах. Фотографии были сделаны близ села Ольшинки.

Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото)

Фото: Den Myrko

Обычно, осенью в Карпатах не много туристов. Сюда приезжают или летом, чтобы подниматься на вершины гор и ночевать в палатках, или зимой, чтобы кататься на лыжах и сноубордах.

Но и осень, и весна вносят свои краски в красоту карпатской местности. Поэтому, иногда стоит поехать сюда и в межсезонье.

Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото) - фото 2
Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото) - фото 3
Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото) - фото 4
Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото) - фото 5

Чтобы приятно провести время, нужно знать несколько фактов об осеннем отдыхе в Карпатах:

— прихватите с собой теплые вещи. Именно в этот период в горах сильные температурные перепады, поэтому ближе к вечеру температура опускается до нуля;

— сообщите других людей, если вы собираетесь идти в горы. Осенью начинает раньше темнеть, и соответственно становится труднее ориентироваться. Лучше, чтобы кто-то знал хоть примерно, где вы можете быть;

— подберите правильную обувь. Осенний период — мокрый и скользкий. Поэтому будет неприятно, если вы травмируетесь во время уик-енда;

— отслеживайте прогноз погоды и выбирайте заранее дни, когда хотите подняться в горы.

Сайт "Комментарии" также напоминает, почему стоит путешествовать в одиночку.



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Источник: https://www.unian.net/tourism/newsphoto/ukrainskie-karpaty-osenyu-gory-v-zakarpatskoy-oblasti-foto-karpat-11214944.html
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