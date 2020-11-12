Украинский фотограф показал красоту Карпат осенью (фото)

Фотокорреспонденту информационного агентства УНИАН Яноша Немеша удалось зафиксировать туманное утро в Карпатах. Фотографии были сделаны близ села Ольшинки.

Фото: Den Myrko

Обычно, осенью в Карпатах не много туристов. Сюда приезжают или летом, чтобы подниматься на вершины гор и ночевать в палатках, или зимой, чтобы кататься на лыжах и сноубордах.

Но и осень, и весна вносят свои краски в красоту карпатской местности. Поэтому, иногда стоит поехать сюда и в межсезонье.

Чтобы приятно провести время, нужно знать несколько фактов об осеннем отдыхе в Карпатах:

— прихватите с собой теплые вещи. Именно в этот период в горах сильные температурные перепады, поэтому ближе к вечеру температура опускается до нуля;

— сообщите других людей, если вы собираетесь идти в горы. Осенью начинает раньше темнеть, и соответственно становится труднее ориентироваться. Лучше, чтобы кто-то знал хоть примерно, где вы можете быть;

— подберите правильную обувь. Осенний период — мокрый и скользкий. Поэтому будет неприятно, если вы травмируетесь во время уик-енда;

— отслеживайте прогноз погоды и выбирайте заранее дни, когда хотите подняться в горы.

Сайт "Комментарии" также напоминает, почему стоит путешествовать в одиночку.





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