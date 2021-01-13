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Главная Новости Досуг путешествия Появятся платные разрешения на поездки в ЕС: что нужно об этом знать
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Появятся платные разрешения на поездки в ЕС: что нужно об этом знать

Такое требование станет обязательным с 2022 года для въезда в ЕС без визы

сегодня, 16:20
Автор:

Любовь Блажко

Украинцам подробно объяснили, как именно будет работать разрешение на поездки в европейские страны. Сообщается, что нововведение станет обязательным с 2022 года для въезда в Европу без визы, пишет ukranews. 

Появятся платные разрешения на поездки в ЕС: что нужно об этом знать

Появятся платные разрешения на поездки в ЕС. Фото: unsplash

Известно, что Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS) хотели запустить еще в этом году, но пришлось отложить это по техническим причинам. На данный момент в Министерстве иностранных дел активно работают над тем, чтобы правильно и эффективно провести разъяснительную кампанию для украинцев. В Министерстве уверены, люди за короткий срок поймут, как будет функционировать новая система ETIAS. С точной датой запуска авторы проекта пока не определились. 

"На данный момент информация о конкретной дате, с которой нужно будет подавать онлайн-заявку для получения предварительного разрешения на поездку в государства-члены ЕС, европейскими партнерами не обнародовалась", — сказали в МИД.

Каждое разрешение обойдется в 7 евро – это комиссия, которую необходимо заплатить. Процедура будет абсолютно бесплатной только для людей старше 70 лет, а также детей до 18. 

Добавим, что данная авторизация будет действительна 3 года с момента выдачи и подходит для многочисленных пересечений границы стран ЕС на протяжении 90 дней. 

В министерстве объяснили, что желательно подавать онлайн-заявку за 96 часов до момента пересечения границы. 

Отметим, что ETIAS – не аналог визовой системы, поэтому при отказе необходимо подавать апелляцию на ее решение. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев. Несмотря на январский локдаун, Буковель продолжает активно работать и принимать туристов. На территории комплекса работают сувенирные ларьки, рестораны, кафе. Отдыхающих на горнолыжном курорте очень много, но Буковель – удовольствие не из дешевых. 


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Источник: https://ukranews.com/news/749501-iz-ukrainy-v-evrosoyuz-vehat-mozhno-budet-tolko-po-razresheniyu-za-7-evro-v-sisteme-etias-s-2022
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