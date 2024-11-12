Популярный туристический объект в Китае оказался фальшивкой (ФОТО)

В Китае произошел курьезный случай, разочаровавший многих путешественников: знаменитый валун на вершине горы Вутон в провинции Шэньчжэнь оказался искусственно созданным. Открытие стало неожиданностью как для местных жителей, так и для туристов, которые восхищались живописными видами и фотографировались рядом с этой достопримечательностью.

Валун на горе Вутон в Китае оказался фальшивкой. Фото из открытых источников

Администрация парка вокруг горы Вутон временно закрыла подъем, объясняя это проведением мероприятий по улучшению безопасности туристов. Однако двое туристов проигнорировали ограничения и поднялись на гору. Они обнаружили, что огромный камень на вершине горы – это искусственная конструкция из кирпича, армированной стали и цемента, а не естественное образование, как считалось ранее.

Камень на горе Вутон в Китае

После того, как видео с места происшествия разлетелось по социальным сетям, администрация природного парка Вутон подтвердила, что камень был создан в 2004 году и был имитацией природного валуна для улучшения привлекательности туристического места.

Фальшивый валун на горе в Китае

После открытия искусственного происхождения камня, среди туристов возникло смешанное чувство обмана и разочарования. В комментариях они признаются, что ожидали увидеть подлинное природное образование, которое является символом величества природы. Некоторые даже усомнились в будущей популярности этой туристической достопримечательности, поскольку ее подлинность оказалась подделкой.

Это не первый подобный курьезный случай в китайской туристической индустрии. Ранее сообщалось об искусственном водопаде на горе Юньтай, где вода подавалась через трубу. Также китайский зоопарк попал в скандал, когда вместо панд выставил собак, окрашенных под популярных медведей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае был создан фальшивый Париж.

Также "Комментарии" писали о паре китайских туристов, побившейся на горе Эверест из-за селфи.