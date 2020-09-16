Подводный экскурсионный автобус и лайнер-вездеход: самые невероятные изобретения для путешествий

Многие люди любят путешествовать и не одно изобретение было направлено именно на обеспечение этого удовольствия. Но иногда человеческая фантазия заходила настолько далеко, что теорию так и не удавалось реализовать на практике. Сегодня мы расскажем тебе об удивительных изобретениях, которые должны были предназначаться для путешествий, но так и не были реализованы. Поможет нам в этом издание ITSider.

Подводный экскурсионный автобус (1932 год)

Подводный автобус должен был перемещаться на гусеницах, а пассажирский салон был способен отсоединиться от ходовой части для аварийного всплытия. Автором этого чуда техники был инженер из Ниццы, Франция. Он искренне верил, что подобные экскурсии и автобусы для них непременно появятся в обозримом будущем. Он также представил проект подводной железной дороги для гужевых вагонов, а воздух для пассажиров автобуса должен был поступать по длинным трубках, которые тянулись бы от пассажирского отсека к поверхности воды.

Автобус-амфибия (1947)





Промышленный дизайнер Роберт Зейдман, которому пришла в голову идея проекта, называл этот автобус "Отдыхающий" и верил, что на таких амфибиях люди смогут выходить в море, чтобы порыбачить. По факту у него вышла "общественная амфибия", вроде тех, которые активно использовались военными в море во время Второй мировой войны. Роскошный 10-ти метровый жилой фургон, по замыслу автора, имел встроенный бар, место для навигационных карт и выход на крышу, чтобы можно было порыбачить с комфортом.

Круизный лайнер (1957 год)





Если вы не хотите застрять на дне морском, попробуйте круиз по пересеченной местности! Этот невероятный лайнер-амфибия был изобретен легендарным иллюстратором научной фантастики Фрэнком Тинсли специально для журнала Mechanix Illustrated в 1957 году. Основная идея заключается в том, что маршрут такого круизного лайнера не обязательно должен быть водным - можно и по суше прокатиться. Для этого на корабле должен был быть установлен передний отвал, как в бульдозере, который в воде служил бы волнорезом, а на земле помогал пробираться через заросли.

Такие изобретения в свое время вызывали самый настоящий шок. В наши дни это выглядит уже не так удивительно. Также издание "Комментарии" расскажет, как путешествия влияют на личность.

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