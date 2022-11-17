Под египетским храмом обнаружен тоннель с загадочными артефактами (ФОТО)

Уникальная находка была сделана совместной группой египетских и доминиканских археологов во время раскопок под храмом в древнем городе Тапосирис Магна, к западу от Александрии.

Тоннель под египетским храмом/ Фото: Фейсбук

Так, ученым удалось обнаружить тоннель, который имеет длину более 1300 метров. Как оказалось, данное сооружение снабжало водой тысячи людей, которые проживали на данной территории в период ее расцвета.





Об этом сообщается на официальной странице Министерства туризма и древностей Египта в Фейсбук.

Отмечается, что архитектура древнего храма Тапосирис Магна является очень сложной и разветвленной, а некоторые его части погружены под воду. Кроме этого строение неоднократно страдало от землетрясений, которые значительно его повредили.





Туннель в Тапосирис Магна относится к птолемеевскому периоду — он был построен еще до того, как Александр Великий захватил Египет в 332 году до нашей эры. На момент строительства туннеля в Тапосирис Магна проживало от 15 000 до 20 000 человек. Он был построен под храмом в честь Осириса — древнеегипетского бога подземного мира и Исиды — египетской богини, жены Осириса и матери Гора.

Древние египетские строители построили туннель высотой 2 метра на глубине около 20 метров под землей. Данное сооружение археологи считают "одним из важных инженерных достижений древности".

Сообщается, что в туннеле были обнаружены загадочные артефакты, а именно — две алебастровые головы: одна из них, вероятно, изображает короля, а другая — другого высокопоставленного "чиновника". Личности ставшие прототипами фигурок не установлены. В туннеле также были найдены монеты и остатки статуй египетских божеств.





Интересно, что во время предыдущих раскопок, которые проходили на территории данного храма, археологам удалось обнаружить клад монет, отчеканенных с изображением Клеопатры VII. На данный момент, раскопки в Тапосирис Магна и анализ артефактов с этого места продолжаются.

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