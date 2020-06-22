Почти даром: восемь мест, где можно купить дом за один евро

Если вы мечтаете об уютном домике во Франции или Италии, то спешим вас обрадовать. Приобрести недвижимость за границей реально, и не за миллионы, а буквально за копейки, главное выполнить некоторые нюансы. Так, где можно купить дом за 1 евро и что для этого требуется?

Рубе (Франция)

В небольшой деревушке на границе с Бельгией дома продаются по символической цене - 1 евро. Но власти ставят покупателю определенные условия. Во-первых, прожить в этом доме необходимо как минимум 5 лет и во-вторых, реконструкцию здания провести за свои личные средства.





Ливерпуль (Англия)

Правительство стремится заселить окраины Ливерпуля, продавая заброшенные дома за 1 евро. Однако правила приобретения жилья достаточно строгие. Если вы захотите купить такой дом, это обязательно должна быть ваша первая сделка по приобретению недвижимости. Также вы должны быть резидентом города, прожить в своем новом доме не менее 5 лет и провести реновацию дома в соответствии со стандартами города.





Детройт (США)

Ряд районов, опоясывающих центр Детройта, представляют собой упадочные гетто, населенные преимущественно афроамериканцами. Эти окраины считаются самыми опасными частями города, здесь царит разгул преступности, промышляют шайки грабителей, группировки рэперов и процветает наркоторговля. Жители Детройта давно потеряли надежду на возрождение некогда мощного города, поэтому готовы отдать заброшенные дома за копейки.





Кандела (Италия)

Это коммуна, расположена в регионе Апулия, в провинции Фодж. Мало того, что в этом итальянском городе можно приобрести недвижимость за 1 евро, так власти готовы еще и приплатить 2000 евро за переезд! Но придется соблюсти некоторые условия. Новые жители могут быть как итальянцами, так и иностранцами, намеревающимися постоянно жить в Канделе, арендовать здесь жилье. Кроме того, их ежегодная зарплата должна составлять минимум 7500 евро.





Токио (Япония)

Удивительно, но даже в стране с проблемой перенаселения могут пустовать дома. Жители Токио готовы отдавать свои жилища почти бесплатно, потому что они им просто больше не нужны. Это происходит из-за японского суеверия: все дома, где произошла катастрофа или преступление, считаются проклятыми. На сайте недвижимости Akiya можно бесплатно или же за символическую плату приобрести заброшенный дом.





Сардиния (Италия)

Купить дом на итальянском острове Сардиния всего за 1 евро предлагают власти города Оллолаи и коммуны Нульви. Единственное требование к покупателю — полный ремонт здания в течение года после заключения сделки. А это обойдется в сумму не менее 20 тысяч евро.





Окутама (Япония)

Купить дом за 1 евро можно в Окутаме – гористой области в районе Ниситама, которая поражает своими живописными пейзажами. Власти города придумали программу заселения домов и ввели новые требования к покупателям. Заселиться могут только те семьи, в которых взрослым не более 43 лет. И еще один маленький нюанс: чтобы дом стал полностью вашим в нем нужно прожить минимум 22 года.





Кобридж (Англия)

Власти города пытаются дать вторую жизнь заброшенным домам и обновить город. В нем есть несколько десятков зданий по цене 1 евро. Однако эта символическая цена считается начальным капиталовложением в будущий дом, поскольку недвижимость продают при условии дальнейшей выплаты в размере 30 тысяч фунтов стерлингов. В эту сумму входит ремонт или восстановление дома.





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