Почему Украина не может восстановить авиасообщение, как Израиль: в правительстве объяснили

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Slava Kot
В Украине могут возобновить авиасообщение еще до окончания боевых действий. Ключевым вопросом в этом случае будет безопасность пассажиров. Однако по сравнению с Израилем Украине противостоит враг, который лучше развит технологически, объясняют в правительстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".
Авиасообщение в Украине. Фото из открытых источников
Заместитель министра финансов Александр Кава указывает, что в Украине проходят обсуждения о возможном возобновлении авиасообщения, даже во время боевых действий.
По его словам, также существует проблема с графиками полетов, ведь с момента вхождения в воздушное пространство Украины и полета к Киеву нужно 45 минут.
Кроме того, Александр Кава добавляет, что сравнение с Израилем не лучшее, ведь "их враг не столь технологически обеспечен, как враг, с которым воюет Украина". Это мнение также подтверждает глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Львова предлагает возобновить авиасообщение в Украине.
Также "Комментарии" писали о компании Ryanair, готовой запустить авиарейсы из трех украинских городов.
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