Почему Украина не может восстановить авиасообщение, как Израиль: в правительстве объяснили

В Украине могут возобновить авиасообщение еще до окончания боевых действий. Ключевым вопросом в этом случае будет безопасность пассажиров. Однако по сравнению с Израилем Украине противостоит враг, который лучше развит технологически, объясняют в правительстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".

Авиасообщение в Украине. Фото из открытых источников

Заместитель министра финансов Александр Кава указывает, что в Украине проходят обсуждения о возможном возобновлении авиасообщения, даже во время боевых действий.

"Ключевой вопрос здесь — безопасность пассажиров... рисковать никто не хочет. Рисков много, начиная с того, что в терминале аэропорта большое скопление людей, куда прятаться людям во время воздушной тревоги? Потому что аэропорты у нас не оборудованы убежищами", — заметил Кава.

По его словам, также существует проблема с графиками полетов, ведь с момента вхождения в воздушное пространство Украины и полета к Киеву нужно 45 минут.

Кроме того, Александр Кава добавляет, что сравнение с Израилем не лучшее, ведь "их враг не столь технологически обеспечен, как враг, с которым воюет Украина". Это мнение также подтверждает глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

"Это комплекс мер. Когда каждый компонент этого комплекса будет выполнен, только тогда возможно открытие. Действительно, по Израилю не запускают "Калибры"...", — сказал Сухомлин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Львова предлагает возобновить авиасообщение в Украине.

Также "Комментарии" писали о компании Ryanair, готовой запустить авиарейсы из трех украинских городов.