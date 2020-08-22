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По 100 долларов каждому: Женева предложила туристам заманчивую услугу

Туристы в Женеве получат эти деньги, оформив подарочную карту

сегодня, 23:55
Автор:

Таисия Ерохина

Швейцарский город Женева пытается оживить туризм и заманить путешественников с помощью денег. Так, туристам будут платить по 100 швейцарских франков (около 110 долларов). Об этом сообщает The Independent.

Приезжающие получат такую сумму не наличными, а в виде подарочной карты. Ее можно будет использовать в различных отелях, ресторанах, кафе, барах, музеях и на мероприятиях по всему городу. Добавим, что есть условие получения подарочных средств – гость должен проживать не менее двух ночей в отеле, который включен в список "бесплатных".

По 100 долларов каждому: Женева предложила туристам заманчивую услугу

Всего деньги можно будет потрать на услуги более чем на 100 компаний-партнеров, включая популярные элитные отели Mandarin Oriental Genève и Four Seasons Hôtel des Bergues, и 56 других гостиниц.

Картой разрешено расплачиваться в 66 барах и ресторанах, в том числе в отмеченных звездами Мишлен, к примеру, Le Chat-Botté. Необычным предложением туристы могут воспользоваться в Женеве до конца года.

Напомним, названы ТОП-5 мест, ради которых туристы рискуют жизнью.

Ранее мы рассказывали, что гражданам Германии начнут просто так раздавать деньги. Удивительный немецкий эксперимент будет финансироваться за счет частных пожертвований.


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