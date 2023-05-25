Пляжи в Одессе: местные власти рассказали о планах на текущее лето

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Одесскую районную военную администрацию.

Одесский пляж. Фото из открытых источников

Таким образом, Начальник Одесского РВА и командующий ОУВ "Дунай" издали общий Приказ, касающийся организации действий по подготовке к частичному доступу на отдельные участки побережья Черного моря в пределах города, с учетом всех правовых условий военного положения.

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Открыть могут локации в пределах береговой линии Одессы, а именно — от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана. В то же время, как отмечают местные власти, данный приказ не об открытии пляжей, а именно об обеспечении условий, при которых они могут быть доступны туристам.

В Приказе четко определено, что нужно выполнить на обозначенных участках пляжных зон. После того, как специальная комиссия проведет проверки выполнения условий приказа, соответствующие акты, подадут в Одесский ОВД. Окончательное решение о работе пляжей будет принято Начальником Одесской ОВА и ОСУВ "Одесса", – отметил Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Оккупанты лишили украинцев отдыха на морском побережье страны Территориальное море Украины – заминированное. А подрыв одной морской мины может поражать все живое на расстоянии до километра. Случается, что взрывоопасные предметы взрываются не контролируемо, и могут нанести ущерб побережью на расстоянии до 200 метров, в воде же это расстояние может достичь километра. Так что отдых на побережьях Украины – все еще опасен.

Напомним, "Комментарии" писали, — В результате, Украина лидирует в загрязненности взрывоопасными предметами , среди других стран мира Около трети территории украинского государства нуждаются в детальном обследовании на взрывоопасные предметы.