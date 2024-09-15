Пассажиры нашли загадочную надпись в туалете: после этого самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет авиакомпании Vistara совершал рейс из Индии в Германию и совершил аварийную посадку в Турцию. Причиной послужил кусок бумаги с текстом в туалете самолета: "Бомба на борту".



Во время полета в самолете была найдена записка о бомбе. Фото из открытых источников

На борту самолета находились 247 пассажиров, в том числе 11 членов экипажа. Когда было обнаружено предупреждение о бомбе в туалете во время полета, была поднята тревога. Из-за угрозы взрыва самолет немедленно перенаправили в ближайший аэропорт Эрзурум на востоке Турции.

После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы, а турецкие службы, в том числе саперы со служебными собаками, начали обыск самолета – согласно протоколу безопасности. Также власти закрыли воздушное пространство над городом. Посадки и взлеты из аэропорта Эрзурум были приостановлены.

"По состоянию на 23:30 мы завершили все поисковые и обзорные операции. В результате проделанной работы мы обнаружили, что угроза взрыва была необоснованной", — сказал губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи.

После проверки все превентивные меры были отменены, в том числе приостановка посадок и взлетов из аэропорта Эрзурума. Полиция пытается установить лицо, написавшее предупреждение о бомбе на борту.

После окончания всех проверок авиакомпания Vistara организовала альтернативный рейс в Германию с новым экипажем для пассажиров, застрявших в Турции.

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