Пассажир летел рейсом первого класса: он не ожидал увидеть такое на борту

Путешествия по самолету могут сопровождаться определенными неудобствами, в частности задержками или турбулентностью. Однако у одного пассажира American Airlines появилась новая причина для беспокойства. Во время рейса из Нью-Йорка в Детройт пассажир первого класса обнаружил, что на его ноге ползет клоп.

В самолете обнаружили клопа. Фото из открытых источников

Пассажир American Airlines на Reddit сообщил о неожиданном пассажире во время его полета в первом классе. По его словам, он был в первом классе и читал книгу, и вдруг заметил, что на его штанах что-то шевелится. Присмотревшись внимательно, мужчина разглядел клопы на ноге.

Удивленный пассажир быстро положил насекомое на салфетку и показал стюардессе, немедленно уведомившей капитана о ситуации. После приземления пассажир не хотел рисковать, поэтому сразу переоделся и положил одежду, которая носила в самолете в закрытую сумку.

На инцидент отреагировали в American Airlines и извинились за клопа на борту самолета.

"Пожалуйста, примите наши глубочайшие извинения за описанный опыт. Мы работаем над обеспечением высококачественного опыта клиентов, которого вы заслуживаете", — ответили в авиакомпании.

Комментарий на Reddit вызвал шквал критики в сторону компании. Пользователи указывали, что это не просто неприятная встреча, а клопы впоследствии могли оказаться дома у пассажиров. Другие же отмечали, что в самолете, наверное, плохо убирали, что привело к обнаружению насекомого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о модели Playboy, которая разозлила пассажиров первого класса, когда во время полета открыла свой "вонючий обед".

Также "Комментарии" писали о скандале в самолете, когда двух женщин сняли с рейса за якобы неподходящую одежду для полетов.