Пара занялась сексом в самолете: их не остановило присутствие пассажиров

Во время полета из испанского курортного города Аликанте в немецкий Мюнхен, пассажиры заметили необычное поведение двух человек, решивших заняться сексом на борту самолета. Несмотря на замечания пассажиров и бортпроводников, пара продолжила совершать половой акт.



Пара занялась сексом в самолете. Фото из открытых источников

19 июня на рейсе LH 1849 компании Lufthansa произошло публичное секс-шоу, когда пара поляков занялась сексом в ряду кресел самолета перед другими пассажирами. Пассажиры призывали пару остановиться, но те продолжали свои любовные игры.

На инцидент отреагировал персонал авиакомпании, сделавший обоим пассажирам несколько замечаний и попытавшийся остановить пару от занятий сексом в самолете. Однако 44-летний мужчина и его 40-летняя спутница начали оскорблять мешавших им бортпроводников.

Экипаж самолета обратился в полицию в Мюнхене и сообщил об инциденте. После часа полета и приземления в Германии пассажирам самолета пришлось находиться еще около 30 минут в салоне, пока полиция не забрала из него пару, которая под их давлением перестала заниматься сексом.

В настоящее время паре предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. Причины такого поведения мужчины и женщины остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пара во время полета из Испании в Британию занялась сексом в самолете. Неожиданный случай зафиксировали камеры пассажиров на борту самолета, когда бортпроводник открыл дверцу туалета, где длительное время находилась пара.

Также "Комментарии" писали о секретном месте в самолете, где отдыхают бортпроводники и о котором ничего не знают пассажиры. Стюардесса рассказала, чем они там занимаются во время полетов.