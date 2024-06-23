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Пара занялась сексом в самолете: их не остановило присутствие пассажиров

Пассажиры и бортпроводники во время рейса в Германию наблюдали за необычным поведением пары, занимавшейся сексом в самолете.

23 июня 2024, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Во время полета из испанского курортного города Аликанте в немецкий Мюнхен, пассажиры заметили необычное поведение двух человек, решивших заняться сексом на борту самолета. Несмотря на замечания пассажиров и бортпроводников, пара продолжила совершать половой акт.

Пара занялась сексом в самолете: их не остановило присутствие пассажиров

Пара занялась сексом в самолете. Фото из открытых источников

19 июня на рейсе LH 1849 компании Lufthansa произошло публичное секс-шоу, когда пара поляков занялась сексом в ряду кресел самолета перед другими пассажирами. Пассажиры призывали пару остановиться, но те продолжали свои любовные игры.

На инцидент отреагировал персонал авиакомпании, сделавший обоим пассажирам несколько замечаний и попытавшийся остановить пару от занятий сексом в самолете. Однако 44-летний мужчина и его 40-летняя спутница начали оскорблять мешавших им бортпроводников.

Экипаж самолета обратился в полицию в Мюнхене и сообщил об инциденте. После часа полета и приземления в Германии пассажирам самолета пришлось находиться еще около 30 минут в салоне, пока полиция не забрала из него пару, которая под их давлением перестала заниматься сексом.

В настоящее время паре предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. Причины такого поведения мужчины и женщины остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пара во время полета из Испании в Британию занялась сексом в самолете. Неожиданный случай зафиксировали камеры пассажиров на борту самолета, когда бортпроводник открыл дверцу туалета, где длительное время находилась пара.

Также "Комментарии" писали о секретном месте в самолете, где отдыхают бортпроводники и о котором ничего не знают пассажиры. Стюардесса рассказала, чем они там занимаются во время полетов.



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Источник: https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-polizei-jolt-poebelndes-sex-paar-aus-lufthansa-flugzeug-667434c50a1398782bb05e60
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Обсуждения

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5.10

23 июня 2024, 21:22

ще й так пристраюються та роблять .а други що роблять ?


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