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Озеро Синевир поражает невероятной зимней красотой (Фото)

Синевир прекрасен в любое время

сегодня, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

На Закарпатье замерзло больше по площади горное озеро Украины — Синевир. Фотографии с невероятными зимними пейзажами успели заполонить пространство Инстаграма.

Озеро Синевир поражает невероятной зимней красотой (Фото)

Зимнее озеро Синевир поражает красотой. Фото: zak-kor.net

Синевир считается одним из семи чудес Украины. Возраст озера — примерно 10 000 лет. Его глубина местами достигает 24-х метров. Озеро очень популярное среди туристов в любое время года. Окружающая территория ухоженная и обустроена для комфорта посетителей. Для лучшего кругозора здесь сведено смотровые площадки.

Водоем расположен в заповедной зоне Национального парка с одноименным названием. Поэтому кроме озера в этой местности можно понаблюдать за жизнью диких животных и рассмотреть редкие виды растений. Поехав на Синевир, можно заглянуть и в единственный в Украине центр реабилитации бурых медведей.

Сейчас озеро полностью покрыто льдом. Отчаянные туристы не боятся и спокойно перемещаются по периметру водоема.

Если вы думаете, в какой уголок Украины поехать этой зимой, обратите внимание на Синевир. Чистый воздух и чрезвычайные виды помогут вам расслабиться и зарядиться энергией.

Озеро Синевир поражает невероятной зимней красотой (Фото) - фото 2
Озеро Синевир поражает невероятной зимней красотой (Фото) - фото 3
Озеро Синевир поражает невероятной зимней красотой (Фото) - фото 4

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, который вид алкоголя лучше не пить на Новый год. Оказывается, что самыми опасными для здоровья человека является портвейн и херес. Поэтому если вы любите побаловать себя этими напитками, то с ними следует быть максимально осторожными, или вовсе от них отказаться на Новый год. В таком случае, и голова не будет раскалываться утром, и мысли будут ясными. Хотя самое главное при употреблении любого вида спиртного — правильная доза выпитого.

Также сообщаем, почему опасно готовить пищу в алюминиевой фольге.



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Источник: https://www.unian.ua/pogoda/news/ozero-sinevir-zamerzlo-vodoyma-v-karpatah-vkrilasya-lodom-novini-pogodi-vert-unian-sinoptik-11263979.html
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