Озеро Синевир поражает невероятной зимней красотой (Фото)

На Закарпатье замерзло больше по площади горное озеро Украины — Синевир. Фотографии с невероятными зимними пейзажами успели заполонить пространство Инстаграма.

Зимнее озеро Синевир поражает красотой. Фото: zak-kor.net

Синевир считается одним из семи чудес Украины. Возраст озера — примерно 10 000 лет. Его глубина местами достигает 24-х метров. Озеро очень популярное среди туристов в любое время года. Окружающая территория ухоженная и обустроена для комфорта посетителей. Для лучшего кругозора здесь сведено смотровые площадки.

Водоем расположен в заповедной зоне Национального парка с одноименным названием. Поэтому кроме озера в этой местности можно понаблюдать за жизнью диких животных и рассмотреть редкие виды растений. Поехав на Синевир, можно заглянуть и в единственный в Украине центр реабилитации бурых медведей.

Сейчас озеро полностью покрыто льдом. Отчаянные туристы не боятся и спокойно перемещаются по периметру водоема.

Если вы думаете, в какой уголок Украины поехать этой зимой, обратите внимание на Синевир. Чистый воздух и чрезвычайные виды помогут вам расслабиться и зарядиться энергией.

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