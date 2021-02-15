10 самых неожиданных фактов о Хорватии

Хорватия — страна на юге Центральной Европы и западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, обрела независимость в 1991 году.

Хорватия. Фото: suntravel.net.ua

По следам динозавров

Если пройдетесь мысом Каменьяк, что на Медулинской Ривьере, можете вернуться в эпоху, когда человек еще не ходил по земле — там находятся следы динозавров! На островке Фенолига находится одна из самых богатых раскопок таких следов в Европе — их здесь насчитывается более 100 видов.

Карнавал против запретов

В 1449 году в городе Риека было принято постановление, согласно которому запрещено покрывать лицо масками, чтобы безнаказанно критиковать власть. В знак протеста уже более 560 лет тут проходит карнавал, который позволяет каждому хоть на мгновение стать тем, кем хочешь.

Театр как доказательство демократии

В городе Хвар в 1612 построен первый публичный театр в Европе! Это был второй год мира между хорватскими социальными слоями, а герцог Петар Семитеколо, соорудив его, создал место для культурных и общественных событий, которое стало доступным для каждого, несмотря на статус.

Любовь и перевороты в замках Хорватии

Вараждин — город в северо-восточной Хорватии, расположенный на реке Драве. Раньше Вараждин был домом многих хорватских аристократов. Замки Марушевац, Орека и Бела свидетельствуют о былых временах, а самый известный из них — замок Тракошчан, где происходили различные любовные драмы и перевороты — по крайней мере, в романах хорватской писательницы Марии Юрич — Загорки.

Конюшни Славонии

Славония — историческая область на востоке Хорватии, расположенная между реками Савой, Дравой и Дунаем. Эта область также была известна как излюбленное место хорватских аристократов и может похвастаться и прекрасными конюшнями, которые уже веками хранят традицию коневодства.

Каменная гвардия

Старый центр города Задар каждое лето привлекает туристов полированой брусчаткой набережной. Но если вы отойдете немного дальше от центра, то сможете найти мирила (mirila) — каменные памятные знаки-символы, построенные для того, чтобы противодействовать ветрам.

Забава в день рождения на четырех реках

Старый центр города Карловац, который находится в центральной Хорватии, известен своей формой шестиконечной звезды. Это единственный город Европы, который расположен на четырех реках. День рождения города ежегодно празднуется баллом, где вальс танцует столько пар, сколько лет исполнилось городу Карловац.

Оскароносный Лекеник

Мало кому известно, что в городке Лекеник, который находится в 40 километрах от Загреба, снят фильм "Скрипач на крыше" (англ. "Fiddler on the Roof"), получивший три премии Оскар и пять Золотых глобусов. Место съемки до сих пор не изменилось — можно пройти весь "съемочный маршрут".

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