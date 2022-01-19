Отпуск в Испании: что можно и чего не следует делать туристам

Ежегодно более 75 миллионов человек посещают Испанию. Разнообразная нация, родина множества культур и традиций, Испания состоит из 17 регионов. Однако туристы, посещающие Испанию, должны узнать больше об обычаях страны и изучить этикет, чтобы знать, что делать в этом фантастическом и уникальном месте мира, информирует thetravel.

Отдых в Испании (фото из открытых источников)

Что нужно знать туристам, путешествующим в Испанию

Первым шагом к знакомству с большей частью Испании является изучение местного жаргона, который испанцы высоко оценят. Например, следует изучить некоторые ключевые фразы, связанные с едой, приветствиями и указаниями. Более того, стоит отметить, что Испанский – не единственный язык, на котором говорят внутри страны. В некоторых автономных регионах есть другие официальные языки. На баскском языке говорят в стране Басков, а на каталонском — в Каталонии. Вот почему лучше здороваться с местными жителями на их диалекте.

Многие иностранцы не знают, что перерыв в полдень с 14:00 до 16:00 является неотъемлемой частью испанской культуры. К примеру, испанцы в это время обедают со своими друзьями, семьей или коллегами в больших городах. Это время для отдыха, прежде чем продлить остаток дня. Следовательно, стоит, поскольку большинство магазинов в Испании закрывается с 14:00 до 16:00, сделать покупки до или после сиесты.

Чего не следует делать путешественникам в Испании во время путешествия

Люди, впервые посещающие Испанию, должны избегать игнорирования региональных отличий. Это связано с тем, что каждый регион Испании имеет свою собственную самобытность, местный язык, культуру и традиции. Посетители должны уважать их, понимать и учитывать, что дезинформированные комментарии будут оскорбительными.

Посещающие Испанию люди не должны чувствовать себя обязанными оставлять чаевые в ресторанах страны. Это потому, что официанты там не полагаются на чаевые. Однако если кто-то считает, что они получили исключительное обслуживание, они могут оставить пару дополнительных евро в качестве чаевых.

Испанцы не пунктуальны, когда дело доходит до светских мер. Например, если событие запланировано на 9:00, не следует ожидать, что оно начнется раньше 9:30. Вот почему посетители страны не должны огорчаться, если они прибудут на событие вовремя и не должны ожидать пунктуальности в Испании.

При посещении Испании люди должны носить соответствующую одежду, которая уважает испанскую культуру и обычаи. Вот почему люди должны избегать прогулок в местах, не связанных с пляжем, в купальниках или без рубашки, потому что это обидит местных жителей. Более того, люди, которые носят пляжную одежду в городе, как известно, туристы, привлекающие карманников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Испания объявила о масштабной распродаже жилья .

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