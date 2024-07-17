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Отпуск на грани срыва: что испортит отдых туристам в Европе

В Европе ожидаются масштабные проблемы с авиарейсами этим летом

сегодня, 16:46
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Черновалова Кристина

Туристический сезон 2024 года оказался полным сюрпризов. Помимо прочих проблем, путешественникам следует готовиться к возможным массовым отменам летних авиарейсов из-за сложностей с авиадиспетчерскими службами и погодными условиями.

Отпуск на грани срыва: что испортит отдых туристам в Европе

В Европе ожидаются масштабные проблемы с авиарейсами этим летом

В 2024 году туристическая отрасль наконец-то вернулась к уровням до пандемии, и многие ждали возможности свободно путешествовать. Но радость была омрачена рядом неожиданных проблем, начиная с аномальной жары и заканчивая организационными сложностями в авиации.

Эдди Уилсон, руководитель авиакомпании Ryanair, рассказал, что первые месяцы лета прошли довольно гладко, с задержками менее 10%. Однако за последние десять дней произошло ухудшение ситуации, связанное с недостатком персонала и организационными проблемами. 

“Первые пару недель летнего сезона, апрель и май прошли достаточно хорошо. Это было меньше 10%, так что мы смогли справиться. Но за последние 10 дней что-то произошло со стороны организации или укомплектования персоналом. Мы, как и другие авиакомпании, справлялись с 30% задержек со стороны диспетчерской службы”, – рассказал Уилсон.

Эксперты и представители туриндустрии советуют путешественникам принимать в расчет эти обстоятельства при планировании летних поездок. Ожидаются не только задержки, но и отмены рейсов, что может серьезно изменить планы.

Ранее “Комментарии” писали, что 16 июля в 12 итальянских городах установлен самый высокий уровень опасности из-за аномальной температуры воздуха. Жара в некоторых регионах Италии достигает отметки 40 градусов. Итальянские власти сделали предупреждение, что такая погода представляет угрозу всему населению и туристам, а не только больным и ослабленным.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20099947
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