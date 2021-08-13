logo
Русский Українська

BTC/USD

44783.95

ETH/USD

3083.89

LTC/USD

167.90

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг путешествия Откуда на Земле взялся кислород: ученые шокировали новыми выводами
commentss НОВОСТИ Все новости

Откуда на Земле взялся кислород: ученые шокировали новыми выводами

Ученые подсчитали, что до суток добавляется 1,8 миллисекунды в столети

сегодня, 03:50
Автор:

Ольга Чародий

Ученые опубликовали статью, в которой экспериментально подтверждают свою гипотезу, объясняющую появление на Земле кислорода. По данным исследования, это произошло из-за замедления вращения нашей планеты.

Откуда на Земле взялся кислород: ученые шокировали новыми выводами

Земля (фото из открытых источников)

Известно, что ранняя Земля вращалась очень быстро, и день на ней длился всего несколько часов. Но со временем скорость вращения стала снижаться, пишет phys.

Ученые подсчитали, что до суток добавляется 1,8 миллисекунды в столетие. Таким образом они пришли к выводу, что более длинные дни повлияли на жизненный цикл цианобактерий, микроорганизмов, появились на Земле 2,4 миллиарда лет назад. Они получали больше солнечного света и производили больше кислорода. Исследователи проанализировали различные виды микроорганизмов: фиолетовые цианобактерии, которые производят кислород с помощью фотосинтеза, и белые микробы, которые метаболизируются серу. Первые активные днем, другие ночью. Ученые отметили, что цианобактерии начинают полноценно вырабатывать кислород только через несколько часов после рассвета. Если же на Земле когда-то световой день будет коротким, они не просто успеют создать достаточное количество газа.

Напомни, масштабные лесные пожары бушуют на пяти из шести континентов на планете. Жуткие кадры, пожары уничтожают целые города, испепеляют леса. Огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и Индонезия.  Как информирует NASA, огонь пылает практически в каждом уголку ЗемлиКак ранее сообщалось, Греция, Италия и Босния пострадали от лесных пожаров на прошлой неделе. Ученые предполагают, что экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, увеличатся в количестве и интенсивности из-за глобального потепления.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://phys.org/news/2021-08-humans-oxygen-ocean-life.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ