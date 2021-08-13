Откуда на Земле взялся кислород: ученые шокировали новыми выводами

Ученые опубликовали статью, в которой экспериментально подтверждают свою гипотезу, объясняющую появление на Земле кислорода. По данным исследования, это произошло из-за замедления вращения нашей планеты.

Земля (фото из открытых источников)

Известно, что ранняя Земля вращалась очень быстро, и день на ней длился всего несколько часов. Но со временем скорость вращения стала снижаться, пишет phys.

Ученые подсчитали, что до суток добавляется 1,8 миллисекунды в столетие. Таким образом они пришли к выводу, что более длинные дни повлияли на жизненный цикл цианобактерий, микроорганизмов, появились на Земле 2,4 миллиарда лет назад. Они получали больше солнечного света и производили больше кислорода. Исследователи проанализировали различные виды микроорганизмов: фиолетовые цианобактерии, которые производят кислород с помощью фотосинтеза, и белые микробы, которые метаболизируются серу. Первые активные днем, другие ночью. Ученые отметили, что цианобактерии начинают полноценно вырабатывать кислород только через несколько часов после рассвета. Если же на Земле когда-то световой день будет коротким, они не просто успеют создать достаточное количество газа.

Напомни, масштабные лесные пожары бушуют на пяти из шести континентов на планете. Жуткие кадры, пожары уничтожают целые города, испепеляют леса. Огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и Индонезия. Как информирует NASA, огонь пылает практически в каждом уголку Земли. Как ранее сообщалось, Греция, Италия и Босния пострадали от лесных пожаров на прошлой неделе. Ученые предполагают, что экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары, увеличатся в количестве и интенсивности из-за глобального потепления.













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