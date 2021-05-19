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Главная Новости Досуг путешествия Отдых за границей: украинцам напомнили правила выезда с детьми
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Отдых за границей: украинцам напомнили правила выезда с детьми

Туристический поток в этом году вырастет из-за постепенного снятия карантина в ряде стран

сегодня, 12:07
Автор:

Наталья Некрасова

В начале туристического сезона украинцам стоит заранее позаботиться о надлежащем оформлении документов для путешествия с детьми за границу, чтобы отдых не был испорчен. О правилах выезда с несовершеннолетними напомнили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Отдых за границей: украинцам напомнили правила выезда с детьми

Отдых за границей с детьми: Фото: ГПСУ

Самые популярные страны для отдыха украинцев постепенно ослабляют карантин. В связи с этим пограничники прогнозируют рост количества путешествующих за границу украинских туристов.

"Обращаем внимание граждан на необходимость надлежащей подготовки всех документов для пересечения государственных границ выбранных стран, особенно, если планируете путешествие с детьми. Не стоит забывать и о правилах пересечения границы Украины", — отметили в Госпогранслужбе.

Для выезда за границу несовершеннолетним украинцам нужен паспорт установленного образца. В случае путешествия за границу ребенка с одним из родителей — нотариально заверенное согласие другого.

Не нужно нотариально заверенное согласие второго родителя:

— если он иностранец или лицо без гражданства;

— для временного выезда на срок до одного месяца при наличии решения суда или органа опеки, подтверждающим место жительства ребенка с одним из родителей;

— если есть справка о долгах второго из родителей по алиментам за четыре месяца.

В прошлом году из-за ненадлежащим образом оформленных документов в выезде из Украины отказали 1270 несовершеннолетним, из них 1000 — из-за отсутствия нотариально заверенного согласия второго родителя. С начала этого года не пропустили за границу более 450 детей, из которых 380 — из-за отсутствующего согласия другого родителя.

Пограничники призвали родителей позаботиться, чтобы долгожданные каникулы детей не омрачили неприятности, связанные с ненадлежащим образом оформленными документами.

Ранее сообщалось, что сейчас украинцы могут путешествовать в 107 стран мира.

Напомним, международные авиакомпании приостановили полеты в Израиль в связи с активной эскалацией военного конфликта в стране.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/tursezon-2021-gotuyuchis-za-kordon-ne-zabuvayte-pro-nalezhni-dokumenti-dlya-ditey/
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