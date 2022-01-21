Отдых во Франции: что нужно знать туристам, впервые приехавшим в эту страну

Эйфелева башня, солнечная французская Ривьера и элегантные парижские бульвары – вот некоторые из вещей, о которых мечтают путешественники, планируя поездку во Францию. Но есть вещи, о которых туристы точно должны знать, посещая первый раз эту страну. Об особенностях путешествия во Францию, пишет thetravel.

Отдых во Франции (фото из открытых источников)

Что нужно делать, когда вы впервые посещаете Францию

Люди, посещающие Францию, должны уважать этикет и обычаи. Например, люди должны поздороваться или поздороваться по-французски, когда заходят в ресторан, магазин или другое заведение. Более того, они должны проститься или проститься перед отъездом. Ожидается также, что они выучат несколько французских фраз. Это докажет, что человек прилагает усилия, а также проявит уважение.

Люди должны ожидать, что будут платить определенную плату за пользование ванной на вокзалах, в универмагах и других местах во Франции. Кроме того, туристам рекомендуется иметь при себе билеты, когда они садятся в метро, до тех пор пока они не покинут станцию. Это связано с тем, что полиция проводит непрерывные проверки и может штрафовать людей, у которых нет билетов. Кроме того, важно подтвердить билет перед посадкой в поезд. У входа на любую платформу или набережную люди могут найти автоматы для проверки.

Еще одна вещь, на которую должны обратить внимание люди, посещающие Францию, – это одеваться соответствующим образом. Например, им следует избегать ношения кроссовок, шорт и шлепанцев. Они ведь предназначены для занятий спортом и для пляжа.

Чего не нужно делать путешественникам, впервые приехавшим во Францию

Путешественники, люди не должны брать свой кофе и пить его, идя по улице. Напротив, они должны пить свой напиток в кафе, сидя за столиком или стоя в баре. На открытых рынках люди не должны прикасаться к каким-либо продуктам. Они должны спрашивать у продавца только то, что им нужно.

Кофе с молоком после окончания трапезы – это нет-нет. Такой напиток заказывают у Франции на завтрак. Кроме того, французы не любят торопиться с едой. Вместо этого они хотят взять время, чтобы расслабиться за едой или кофе. Кроме того, люди должны иметь в виду, что французы будут обедать с 12:00 до 2:00, а это значит, что многие магазины будут закрыты в это время дня.

Изучение французских фраз имеет важное значение при посещении страны, потому что не следует предполагать, что все понимают или говорят по-английски.

В отличие от Соединенных Штатов в большинстве случаев во французских ресторанах плата за обслуживание в размере 15% включена в счет. Это значит, что людям не нужно давать чаевые. Однако, принято оставлять пару дополнительных евро по окончании ужина, если обслуживание было очень качественным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Франции началось извержение вулкана .

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