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Отдых во Франции: что нужно знать туристам, впервые приехавшим в эту страну

Туристам, которые впервые едут во Францию, нужно знать, как себя вести в этой стране.

сегодня, 00:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Эйфелева башня, солнечная французская Ривьера и элегантные парижские бульвары – вот некоторые из вещей, о которых мечтают путешественники, планируя поездку во Францию. Но есть вещи, о которых туристы точно должны знать, посещая первый раз эту страну. Об особенностях путешествия во Францию, пишет thetravel.

Отдых во Франции: что нужно знать туристам, впервые приехавшим в эту страну

Отдых во Франции (фото из открытых источников)

Что нужно делать, когда вы впервые посещаете Францию

Люди, посещающие Францию, должны уважать этикет и обычаи. Например, люди должны поздороваться или поздороваться по-французски, когда заходят в ресторан, магазин или другое заведение. Более того, они должны проститься или проститься перед отъездом. Ожидается также, что они выучат несколько французских фраз. Это докажет, что человек прилагает усилия, а также проявит уважение.

Люди должны ожидать, что будут платить определенную плату за пользование ванной на вокзалах, в универмагах и других местах во Франции. Кроме того, туристам рекомендуется иметь при себе билеты, когда они садятся в метро, до тех пор пока они не покинут станцию. Это связано с тем, что полиция проводит непрерывные проверки и может штрафовать людей, у которых нет билетов. Кроме того, важно подтвердить билет перед посадкой в поезд. У входа на любую платформу или набережную люди могут найти автоматы для проверки.

Еще одна вещь, на которую должны обратить внимание люди, посещающие Францию, – это одеваться соответствующим образом. Например, им следует избегать ношения кроссовок, шорт и шлепанцев. Они ведь предназначены для занятий спортом и для пляжа.

Чего не нужно делать путешественникам, впервые приехавшим во Францию

Путешественники, люди не должны брать свой кофе и пить его, идя по улице. Напротив, они должны пить свой напиток в кафе, сидя за столиком или стоя в баре. На открытых рынках люди не должны прикасаться к каким-либо продуктам. Они должны спрашивать у продавца только то, что им нужно.

Кофе с молоком после окончания трапезы – это нет-нет. Такой напиток заказывают у Франции на завтрак. Кроме того, французы не любят торопиться с едой. Вместо этого они хотят взять время, чтобы расслабиться за едой или кофе. Кроме того, люди должны иметь в виду, что французы будут обедать с 12:00 до 2:00, а это значит, что многие магазины будут закрыты в это время дня.

Изучение французских фраз имеет важное значение при посещении страны, потому что не следует предполагать, что все понимают или говорят по-английски.

В отличие от Соединенных Штатов в большинстве случаев во французских ресторанах плата за обслуживание в размере 15% включена в счет. Это значит, что людям не нужно давать чаевые. Однако, принято оставлять пару дополнительных евро по окончании ужина, если обслуживание было очень качественным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Франции началось извержение вулкана .


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Источник: https://www.thetravel.com/dos-and-donts-visiting-france-first-time/
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