Остров Змеиный – самый опасный на планете: его оккупировала змеи с чрезвычайно смертельным ядом

На острове в 500 квадратных метров обитает около 4 тысяч змей (фото из открытых источников)

Это не тот Змеиный, с которого наши герои послали в известном направлении русский военный корабль. Змеиным его называют потому, что он просто кишит ядовитыми пресмыкающимися, способными убить человека за несколько секунд.

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Географическое название острова – Кеймада-Гранди, находится он в 35 километрах от бразильского Сан-Паулу. Всего 500 квадратных метров, покрытых тропическими лесами и горами и окруженных водами Атлантического океана. Не место, а просто сказка! Но это только на первый взгляд.

Здесь везде змеи! На деревьях, кустах, в траве, на камнях, в воде у берега. Очевидцы говорят, что может быть пять особей на квадратный метр. А может быть здоровенный клубок, в котором всех не пересчитаешь. Нельзя сделать шаг, чтобы не наткнуться на агрессивную змею, которая мгновенно нанесет смертельный удар. От яда островного ботропса мыши умирают через 5 секунд – у них начинается желудочно-кишечное кровотечение, острая почечная недостаточность и отмирание тканей организма. Человек переживает мышь ненадолго.

По легенде на этом острове пираты когда-то прятали награбленное добро, поэтому заселили его змеями, которые должны были сторожить сокровища.

На самом же деле когда-то Кеймада-Гранди был частью материка, но отделился от него, когда поднялся уровень воды в океане. Тогда островной ботропс не входил в список самых ядовитых змей на планете. Но новые условия жизни – отсутствие мелких млекопитающих, которыми они обычно питались, заставили рептилий приспосабливаться к обстоятельствам. Они научились заползать высоко на деревья и бросаться на птиц. Их яд тоже эволюционировал. Стал очень концентрированным, чтобы добыча умирала мгновенно и падала на землю, а не успевала долететь до океана и упасть в воду, где уже была недоступна.

В свое время правительство Бразилии хотело сделать Кеймада-Гранди туристическим местом и вступило в поединок с островным ботропсом: его пытались уничтожить разными способами. Однако ничего не удалось, поэтому на острове поставили крест. Теперь он полностью принадлежит змеям: с 1985 года закрыт для посещения. Разрешается там высаживаться только биологам, которые изредка появляются, чтобы изучать змей, – они работают в специальных костюмах. И раз в год – военным, обслуживающим маяк на Кеймада-Гранде, построенный еще в 1909 году. Он работает автоматически – после того, как трое его надзирателей скончались от укусов рептилий.

Но туристы с крепкими нервами тоже могут полюбоваться Кеймада-Гранди. Правда, на сушу они не выходят – наблюдают за змеями с яхт и катеров. Гиды следят за тем, чтобы не случилось беды.

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