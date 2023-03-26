Одна страна объявила, что будет платить деньги туристам

Обычно туристы отправляются в страну и тратят там деньги, однако одна азиатская страна сообщила, что готова платить людям, которые приедут к ним на отдых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNBC.

Тайвань. Фото из открытых источников

После начала коронавирусной пандемии туристическая отрасль пришла в упадок и только в 2022 году начала восстанавливаться, однако медленно и не во всех странах. Одной из пострадавших территорий оказался остров Тайвань. На территории страны проживает около 22 млн. жителей, а в пандемию остров посещали около 12 млн человек. После открытия границ в прошлом году Тайвань посетило всего 900 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Для поощрения и поднятия экономики Министерство туризма Тайваня объявило о введении необычного решения — прибывающие на остров туристы получат деньги. На эти цели Тайвань планирует выделить около 5,3 млрд. тайваньских долларов (около 6 млрд. гривен). Таким образом, Тайвань раздаст 500 тыс. ваучеров на сумму 5 тыс. тайваньских долларов (6 тыс. грн) для каждого туриста, который прибудет в их страну.

Министерство туризма Тайваня ожидает, что таким способом привлечь около 6,5 млн посетителей на свой остров. Программа стартует с апреля 2023 года. Туристы. Приехавшие в Тайвань получат специальную карточку с деньгами, которые можно будет потратить на проживание, транспорт, рестораны и другие услуги в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пара установила рекорд по самому длинному поцелую под водой.

Также "Комментарии" писали, что Тайвань представил новые беспилотники для защиты своей территории от возможных угроз Китаю.