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Одна страна объявила, что будет платить деньги туристам

Министерство туризма Тайваня предлагает туристам деньги за посещение страны. Каждый турист, который приедет в страну, получит специальную карточку с деньгами на расходы.

сегодня, 10:30
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Автор:

Slava Kot

Обычно туристы отправляются в страну и тратят там деньги, однако одна азиатская страна сообщила, что готова платить людям, которые приедут к ним на отдых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNBC.

Одна страна объявила, что будет платить деньги туристам

Тайвань. Фото из открытых источников

После начала коронавирусной пандемии туристическая отрасль пришла в упадок и только в 2022 году начала восстанавливаться, однако медленно и не во всех странах. Одной из пострадавших территорий оказался остров Тайвань. На территории страны проживает около 22 млн. жителей, а в пандемию остров посещали около 12 млн человек. После открытия границ в прошлом году Тайвань посетило всего 900 тыс. человек.


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Для поощрения и поднятия экономики Министерство туризма Тайваня объявило о введении необычного решения — прибывающие на остров туристы получат деньги. На эти цели Тайвань планирует выделить около 5,3 млрд. тайваньских долларов (около 6 млрд. гривен). Таким образом, Тайвань раздаст 500 тыс. ваучеров на сумму 5 тыс. тайваньских долларов (6 тыс. грн) для каждого туриста, который прибудет в их страну.

Министерство туризма Тайваня ожидает, что таким способом привлечь около 6,5 млн посетителей на свой остров. Программа стартует с апреля 2023 года. Туристы. Приехавшие в Тайвань получат специальную карточку с деньгами, которые можно будет потратить на проживание, транспорт, рестораны и другие услуги в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пара установила рекорд по самому длинному поцелую под водой.

Также "Комментарии" писали, что Тайвань представил новые беспилотники для защиты своей территории от возможных угроз Китаю.



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Источник: https://www.cnbc.com/2023/03/06/taiwan-pay-tourists-to-travel.html
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