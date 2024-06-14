Новая уловка мошенников в соцсетях в разгар туристического сезона

С наступлением летнего сезона путешествий эксперты звонят тревогу о новом виде кибермошенничества, нацеленном на пассажиров крупных авиалиний. Из-за загруженности аэропортов и всеобщей суматохи, случаи отмены рейсов, потери багажа или другие непредвиденные обстоятельства становятся почвой для мошенников, которые используют соцсети для своих афер.

Как избежать кибермошенничества в соцсетях: советы от экспертов

По информации расследования портала Which?, аферисты активно выискивают в соцсетях жалобы или сообщения пассажиров, разочарованных в сервисе авиакомпаний. Они заманивают жертв, выдавая себя за сотрудников авиакомпаний, и используют логотипы реальных перевозчиков в своих профилях для придания законности своим действиям.

Недавний эксперимент, проведенный журналистом Which?, показал, насколько быстро и агрессивно могут действовать эти фейковые аккаунты. После оставленного комментария о задержке рейса Wizz Air в соцсети X, журналист почти мгновенно получил ответы от двух поддельных аккаунтов, предложивших "передать вопрос в соответствующий отдел". Однако, дальнейшее общение перекинулось в WhatsApp, где мошенники пытались выудить личные данные и предложить перейти на фишинговые сайты.

Эти киберпреступники не только вклиниваются в существующие диалоги между пассажирами и авиакомпаниями, но и предлагают жертвам скачать мошеннические платежные приложения под предлогом решения их проблем.

Эксперты настоятельно рекомендуют пассажирам проявлять повышенное внимание при общении в соцсетях и настороженно относиться к предложениям помощи. Важно проверять собеседника, избегать перехода по подозрительным ссылкам и не предоставлять личные данные до подтверждения подлинности собеседника.