Ночь в теплице или мусорном баке: в Нидерландах открыли необычный кемпинг

Туристы, которые ищут ночлег неподалеку от портового города Роттердам в Нидерландах, могут остановиться в необычном кемпинге, который предлагает своим гостям странные "номера". Об этом сообщает издание Vokrugsveta.

На территории кемпинга, который называется Culture Campsite, есть несколько номеров, каждый из которых оформлен в своем стиле и выглядит как произведение искусства, правда повторного использования. Здесь посетители могут провести ночь в бывшем зернохранилище, теплица или в мусорном контейнере.

Номер рассчитан на 2-3 человек и пользуется огромным спросом, ведь каждая "палатка" очень креативна и в ней провести ночь гораздо приятнее и комфортнее, чем в обычной гостинице. Когда-то на этой территории была автостоянка, но после ее превратили в зеленый оазис, расположенный в двух шагах от старой гавани и реки Маас.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одном из японских отелей жители могут взять себе на одну ночь кота. Но посетитель обязан присматривать за животных и ухаживать за ним.

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