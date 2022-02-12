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Невероятно: рестораны, где готовят еду с помощью вулканов (ФОТО)

Часто посетителям предлагают самим приготовить еду

сегодня, 01:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Некоторые владельцы ресторанов по всему миру создали уникальные концепции питания, добавив немного изобретательности, используя природную среду для создания невероятной атмосферы. Некоторые из этих ресторанов включают соседство с вулканами, чтобы не только приготовить еду, но и использовать их уникальный пейзаж для красивого фона. О ресторанах с вулканами пишет thetravel.

Невероятно: рестораны, где готовят еду с помощью вулканов (ФОТО)

Ресторан El Diablo в Испании (фото из открытых источников)

Ресторан "El Diablo" — Испания

Ресторан El Diablo – любимое заведение туристов, и не без оснований. Ведь еду здесь готовят с помощью природной печи: действующего вулкана! Штабели базальтовых пород кладут друг на друга, чтобы создать импровизированную печь над входом в вулкан (спящий, конечно). Эта печь генерирует тепло, достаточно горячее, чтобы жарить кебабы с мясом. Из этого ресторана, расположенного на испанском острове Лансароте, также открывается потрясающий вид на Национальный парк Тиманфайя.

Чайный дом — Азорские острова, Португалия.

Любители вкусного чая должны посетить чайный дом фиолетового вулкана на Азорских островах. Расположенное в Фурнасе, это уникальное заведение продает широкий ассортимент редких азорских чаев, в том числе разных, приготовленных из местных термальных вод! Ежегодно производится менее 50 кг этих фирменных чаев, которые привлекают требовательных гурманов. Посетители могут насладиться азорским чаем и выпить его, а также полюбоваться видом.

Ресторан "Canta da Doca" — Орта, Португалия.

Ресторан Canta da Doca с видом на Атлантический океан в Орте находится недалеко от вулкана. Однако люди, обедающие в ресторане, будут самостоятельно готовить еду, используя плиту из лавового камня. На выбор есть множество видов мяса, морепродуктов и овощей. Поэтому посетители смогут отведать и приготовить свою еду на горячем куске скамьи, в комплекте с хлебом, маслом и множеством соусов!

Напомним, что "Комментарии" информировали о необычных ресторанах мира .


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Источник: https://www.thetravel.com/unique-restaurants-cook-with-volcanoes/
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