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На сайте Air France появились прямые рейсы в Москву: как авиакомпания объяснила ситуацию

Авиакомпания Air France объяснила, почему на ее сайте появились прямые рейсы из Парижа в Москву.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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10 июля на сайте французской авиакомпании Air France появились в продаже билеты на прямые полеты из Парижа в Москву. Впоследствии компания обнародовала заявление и объяснила причину продажи билетов в Россию.

На сайте Air France появились прямые рейсы в Москву: как авиакомпания объяснила ситуацию

Самолет авиакомпании Air France. Фото из открытых источников

Сайт Air France предлагал билеты из столицы Франции в Москву на июнь 2025 года. Пользователи могли пройти все этапы приобретения и оплатить билеты. Средняя стоимость прямого перелета из Франции в Россию на сайте Air France составляла 280 евро.

Французский авиаперевозчик отреагировал на подобную информацию и заявил, что на сайте произошла ошибка относительно возможных рейсов в Россию, которая вскоре была исправлена.

"Рейсы Air France в Москву и с нее на этот момент прекращены. Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена", — сообщили в пресс-службе Air France.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Несмотря на это, россияне могут летать прямыми рейсами в Европу, например сербский авиаперевозчик совершает рейсы из Белграда в Москву и обратно.

Кроме того, российские туристы могут находиться в воздушном пространстве ЕС, если совершают перелет на других самолетах, в частности турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполняющей прямые рейсы из России на турецкие курорты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительном полете пассажирского самолета с российскими туристами на борту, едва не вошедшем в закрытое воздушное пространство Украины.

Также "Комментарии" писали, что после начала полномасштабной войны россияне начали переезжать в популярную туристическую страну. Однако местные жалуются на граждан РФ и говорят, что не рады им.



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