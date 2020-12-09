Необычные рестораны мира, которые, однозначно, стоит посетить

На планете существует множество кафе и ресторанов, различных по ценам и дизайнам. Но есть те, которые значительно отличаются от других. О нескольких таких и хотелось бы рассказать, и если вы думали, что видели все, вашему вниманию предлагаем настоящие "изюминки" в ресторанном мире.



Ресторан Snow Castle, Финляндия





На берегу Ботнического залива находится заведение, потолки и стены которого сделаны из чистого снега, столы изо льда, а стулья обтянуты оленьей кожей. Ресторан принимает посетителей с января по апрель и угощает блюдами европейской и финской кухни. Одевайтесь теплее, ведь температура внутри 5 ° С.

Ресторан The Labassin Waterfall, Филиппины





В жарком городе Сан Пабло Сити можно освежиться в ресторане с собственным водопадом, погрузив ноги в хрустальную воду. Вы можете посетить блюда филиппинской кухни в формате шведского стола, наблюдая за развлечениями в виде традиционных песен и танцев.

Ресторан Ithaa, Мальдивы





Ресторан позволяет окунуться в океан на глубину 5 метров и наблюдать за морским миром через прозрачный потолок. Здесь вы можете попробовать классическую европейскую кухню, но бронируйте стол заранее, ведь заведение чрезвычайно популярно среди туристов.

Ресторан Da Pancrazio, Рим, Италия





Говорят, что убийство Цезаря произошло в театре Помпея. Ресторан расположен именно здесь, на его руинах. Подают здесь блюда традиционной итальянской кухни, рецепты которых не меняются последние 100 лет. Также здесь присутствует большой ассортимент вин.

Ресторан The Bedford, Чикаго, США





В первой половине ХХ века банковское хранилище было закрыто, а на его месте построен роскошный ресторан. Большой ассортимент коктейлей и меню от шефа ждут вас. Стены изготовлены из множества банковских сейфов, а пол из чистого мрамора. Стол придется бронировать заранее, а за обслуживание платить налог в размере 30% от заказа.

Ресторан Sarnиç / The Cistern, Турция





Турция славится своими кальянами и острыми блюдами. Все это вы можете попробовать в заведении, которое находится в самом центре Стамбула. Расположен ресторан под землей, в древней цистерне. Здание с роскошными куполами, построенное более 100 лет назад, а потолок держат мощные колонны.

Ресторан Pitcher & Piano, Ноттингем, Англия





Посетите ресторан в старинном готическом соборе с неповторимой атмосферой. Вид из окна и музыка просто завораживают, а на баре вас ждут разнообразные коктейли.

Теперь вы знаете куда пойти во время путешествия, поэтому готовьте деньги, собирайте чемоданы и вперед!

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