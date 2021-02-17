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Названы лучшие направления для путешествий в 2021 году

Эти места поражают своей красотой и вызывают интерес у туристов

сегодня, 10:45
Автор:

Кириєнко Анна

Эксперты из туристической отрасли назвали самые красивые и интересные направления для путешествий в 2021 году. Об этом сообщили на сайте European Best Destinations.

Названы лучшие направления для путешествий в 2021 году

Туристические маршруты: куда отправиться в 2021 году. Фото: trn-news.ru

Чтобы составить рейтинг самых популярных маршрутов, специалисты провели опрос.

Оказалось, что большинство путешественников желает отправиться в Брагу, которая находится в Португалии. Это городок часто называют "португальским Римом". Там находится огромное количество удивительных достопримечательностей.

Второй желанной локацией стал Рим. Отмечается, что это одно из самых любимых городов туристов на протяжении десятилетий. Сюда хотят попасть как одиночки, так и семейные люди.

Третьим популярным маршрутом стал город Цацват, который находится в Хорватии. Эта туристическая локация больше нравится людям, которые любят спокойный отдых и единение с природой.

На четвертом месте находится итальянская Флоренция. Там туристов привлекают многочисленные памятники искусства и архитектура.

Кроме того, путешественников манит к себе городок Сибиу в Трансильвании, в котором сочетаются древние мотивы и яркий дух современности.

Также туристы в 2021 году мечтают оказаться в Париже, Кефалонии и на Канарских островах.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине вскоре могут подешеветь цены на авиаперелеты. Когда это произойдет, и при каких условиях, читайте в нашем материале.

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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/17/poedemvevropu/
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